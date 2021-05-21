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«Гамбург» — «Айнтрахт» Б. Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

сегодня, 05:41

В 34-м туре второй лиги Германии «Гамбург» примет на своем поле «Айнтрахт» из Брауншвейга. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.084.61
Лига Ставок 1.74 3.95 4.30
Мелбет 1.77 3.82 4.56
1XBET 1.77 3.82 4.56
BetBoom 1.74 3.85 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гамбург» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход котируется в 4.42. Победа «Айнтрахта» представлена коэффициентом 4.1.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.58. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.

Форма команд

«Гамбург» имел четкую цель на сезон – повышение в классе, но с поставленной задачей не справился. Команда провела несколько провальных отрезков в сезоне и финиширует в таблице не выше четвертого места. В прошлом туре «Гамбург» проиграл «Оснабрюку» (2:3), а туром ранее разгромил «Нюрнберг» (5:2).

«Айнтрахт» имеет призрачные шансы на спасение от вылета, но, вероятно, покинет второй по силе дивизион страны. Затяжные серии без побед опустили команду на дно таблицы, выбраться откуда оказалось не под силу. В предыдущем матче клуб из Брауншвейга потерпел поражение от «Вюрцбургер Кикерс» (1:2), а до этого поделил очки с «Фортуной» (2:2).

Информация для ставок

  • «Гамбург» выиграл два из шести последних домашних матчей
  • Безвыигрышная серия «Айнтрахта» насчитывает пять поединков
  • В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка на тотал больше 3.5 мячей
  • «Гамбург забивает в 10 играх подряд

Прогноз

В этом матче можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов. Преимуществом, скорее всего, будут владеть хозяева поля, что в итоге должно позволить им оформить положительный для себя результат. Сделать ставку на победу „Гамбурга“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.43 2.27 1.81
Лига Ставок 2.27 1.59
Мелбет 2.69 1.45
1XBET 2.69 1.45
BetBoom 5.10 1.14 2.75 1.40 2.18 1.62
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:11
Победа хозяев
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