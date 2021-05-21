«Гамбург» — «Айнтрахт» Б. Прогноз на матч Второй Бундеслиги (23.05.2021)

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сегодня, 05:41

В 34-м туре второй лиги Германии «Гамбург» примет на своем поле «Айнтрахт» из Брауншвейга. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гамбург» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход котируется в 4.42. Победа «Айнтрахта» представлена коэффициентом 4.1.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.58. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.65.

Форма команд

«Гамбург» имел четкую цель на сезон – повышение в классе, но с поставленной задачей не справился. Команда провела несколько провальных отрезков в сезоне и финиширует в таблице не выше четвертого места. В прошлом туре «Гамбург» проиграл «Оснабрюку» (2:3), а туром ранее разгромил «Нюрнберг» (5:2).

«Айнтрахт» имеет призрачные шансы на спасение от вылета, но, вероятно, покинет второй по силе дивизион страны. Затяжные серии без побед опустили команду на дно таблицы, выбраться откуда оказалось не под силу. В предыдущем матче клуб из Брауншвейга потерпел поражение от «Вюрцбургер Кикерс» (1:2), а до этого поделил очки с «Фортуной» (2:2).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл два из шести последних домашних матчей

Безвыигрышная серия «Айнтрахта» насчитывает пять поединков

В четырех последних очных встречах команд сыграла ставка на тотал больше 3.5 мячей

«Гамбург забивает в 10 играх подряд

Прогноз

В этом матче можно ожидать открытый футбол с большим количеством моментов. Преимуществом, скорее всего, будут владеть хозяева поля, что в итоге должно позволить им оформить положительный для себя результат. Сделать ставку на победу „Гамбурга“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.