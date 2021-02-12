«Гамбург» — «Гройтер Фюрт»: прогноз на матч Бундеслиги 2 (13.02.2021)

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сегодня, 11:15

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур второй Бундеслиги. «Гамбург» ждет в гости неуступчивый «Гройтер Фюрт».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, а поставить на победу можно с коэффициентом 2.07. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гамбург» продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на потерю очков в последнем туре с «Эрцебирге» (3:3). Теперь отрыв от «Бохума» составляет два пункта.

«Гройтер Фюрт» находится в отличной форме и отстает от «Гамбурга» всего на 3 очка. Команда выдает серию без поражений и показывает грамотный комбинационный футбол. Единственным минусом за последнее время является вылет в Кубке Германии от бременского «Вердера» (0:2).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» не проигрывает уже пять матчей

• Серия без поражений «Гамбурга» достигла десяти матчей

• Четыре из пяти последних встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Гамбург» забил 15 мячей в последних четырех домашних матчах

Прогноз

Матч между лидерами второй Бундеслиги обещает быть очень сложным, но зрелищным. Тем не менее мы предполагаем, что болельщики не увидят много забитых мячей, исходя из статистики личных встреч команд. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент на такой исход составит 2.21.