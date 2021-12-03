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«Ганза» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.12.2021)

вчера, 17:08

В 16-м туре второй Бундеслиги «Ингольштадт» приедет в гости к новичку дивизиона «Ганзе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.638.19
BetBoom 1.42 4.50 7.72

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, на победу «Ганзы» коэффициент составляет 2.04. Выбрать победителем «Ингольштадт» можно по коэффициенту 3.8. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ингольштадт», как и его нынешний соперник, только в этом сезоне вышел во вторую Бундеслигу и на данный момент не может составить конкуренцию более сильным коллективам. Клуб набрал всего шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от ближайшего оппонента на шесть пунктов. В последних двух поединках чемпионата «Ингольштадт» проиграл на выезде «Гамбургу» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1).

У «Ганзы» дела обстоят немного лучше, однако вся борьба еще впереди, ведь сезон практически достиг половины. За последние пять встреч в чемпионате клуб набрал 7 очков и идет на 11-м месте с 18 баллами в активе. В предстоящем матче с аутсайдером у коллектива есть хороший шанс побороться за три очка и еще больше укрепить свое положение. В прошлой игре «Ганза» сыграла вничью с «Падерборном» (1:1), а туром ранее уступила «Эрцгебирге» (1:2).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Ганзы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ингольштадт» проиграл четыре последних выездных матча, забив всего один гол
  • «Ганза» выиграла только один матч из последних пяти с «Ингольштадтом» на своем поле
  • Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой довольно результативно, мы предполагаем, что в этот раз болельщиков также порадуют большим количеством мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 1.99 1.90 1.53 2.61
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:01
Победа команды "Ганза" в этом матче. Удачи
wbre3ag73bwy
wbre3ag73bwy
вчера в 21:23
Футбольный клуб Интер «Ганза» (Росток) одержит победу.
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