«Ганза» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (04.12.2021)

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вчера, 17:08

В 16-м туре второй Бундеслиги «Ингольштадт» приедет в гости к новичку дивизиона «Ганзе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, на победу «Ганзы» коэффициент составляет 2.04. Выбрать победителем «Ингольштадт» можно по коэффициенту 3.8. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ингольштадт», как и его нынешний соперник, только в этом сезоне вышел во вторую Бундеслигу и на данный момент не может составить конкуренцию более сильным коллективам. Клуб набрал всего шесть очков и занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от ближайшего оппонента на шесть пунктов. В последних двух поединках чемпионата «Ингольштадт» проиграл на выезде «Гамбургу» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Карлсруэ» (1:1).

У «Ганзы» дела обстоят немного лучше, однако вся борьба еще впереди, ведь сезон практически достиг половины. За последние пять встреч в чемпионате клуб набрал 7 очков и идет на 11-м месте с 18 баллами в активе. В предстоящем матче с аутсайдером у коллектива есть хороший шанс побороться за три очка и еще больше укрепить свое положение. В прошлой игре «Ганза» сыграла вничью с «Падерборном» (1:1), а туром ранее уступила «Эрцгебирге» (1:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Ганзы» завершились исходом «обе забьют»

«Ингольштадт» проиграл четыре последних выездных матча, забив всего один гол

«Ганза» выиграла только один матч из последних пяти с «Ингольштадтом» на своем поле

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой довольно результативно, мы предполагаем, что в этот раз болельщиков также порадуют большим количеством мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.