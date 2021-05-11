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«Генк» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.05.2021)

вчера, 07:01

«Генк» дома сыграет с «Андерлехтом» в матче чемпионской группы Про-Лиги Бельгии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Генк» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Ничейный исход оценивается в 3.8. Победа «Андерлехта» представлена коэффициентом 3.00.

Букмекеры также верят в результативность встречи. Ставка на тотал больше 2.5 голов котируется в 1.55. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.37.

Форма команд

«Андерлехт» на данный момент ещё не побеждал в чемпионском плей-офф, поэтому матч с «Генком» будет крайне важен для клуба с турнирной точки зрения. Команда провела заключительный отрезок чемпионата на хорошем уровне и в решающих матчах сохраняет шансы на высокие места. В последних двух турах «Андерлехт» сыграл вничью с «Антверпеном» и «Брюгге» с одинаковым счетом (2:2).

«Генк» выдал хороший старт плей-офф и набрал максимальное количество очков в двух поединках, одержав победы над «Антверпеном» (3:2) и «Брюгге» (3:0). Команда смогла выйти на свой прежний уровень, что отражается и на результатах. Матчи с «Андерлехтом» всегда очень принципиальные, поэтому болельщики могут ожидать яркой и неуступчивой игры.

Информация для ставок

  • «Генк» выиграл 8 из последних 10 матчей во всех турнирах, «Андерлехт» в 10 играх одержал 6 побед
  • «Генк» выиграл в четырех из пяти последних домашних матчей
  • «Андерлехт» проиграл четыре из пяти последних выездных матчей с «Генком»
  • В десяти последних матчах между командами сыграла ставка на ТМ 3.5

Прогноз

Нас ожидает очень напряжённый матч. Обе команды будут стараться допускать минимум ошибок и, вероятнее всего, игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.65 1.79 2.06
Лига Ставок 2.22 1.61 1.78 1.97
Мелбет 2.26 1.66
1XBET 3.48 1.28 2.26 1.66 1.77 2.05
BetBoom 3.50 1.27 2.16 1.63 1.69 2.07
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shlomo
shlomo
вчера в 08:08
Хозяева не проиграют
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