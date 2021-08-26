ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Гент» — «Ракув». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

сегодня, 09:50

В матче плей-офф квалификации третьего по силе еврокубкового турнира «Гент» дома примет «Ракув». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данной встрече букмекеры выделяют хозяев поля. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.4 на победу «Гента». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.6, а взять победу «Ракува» можно по коэффициенту 7.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Гент» в первой игре отправился в Польшу, где не смог ничего противопоставить плотной обороне хозяев. На табло был зафиксирован счет (0:1), который оставляет команде неплохие шансы в борьбе за групповой этап, нужно только собраться и продемонстрировать свою былую мощь в домашнем поединке.

«Ракув» продолжает удивлять и находится за один шаг до мечты. Коллектив уверенно проходит квалификацию и в плей-офф не выглядит аутсайдером на фоне опытного бельгийского клуба. Дома удалось добыть необходимый положительный результат и победить со счетом (1:0), который теперь дает преимущество перед выездной встречей.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ракува» составляет четыре поединка
  • «Гент» всего дважды проиграл дома в 2021 году
  • Четыре крайних встречи с участием «Гента» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Результат первой встречи заставит «Гент» идти вперед. Бельгийский коллектив тяжело входит в сезон и пока не показывает содержательный футбол. Но выбора у команды нет, стоит задача выхода в групповой этап, а потому придется выложиться на все сто процентов для достижения необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Гента» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее эксперты предложили хороший коэффициент на другой поединок Лиги конференций.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.38 1.94 1.84 1.49 2.49
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
Сегодня, 10:13Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
m4pt2ekzz5ay
m4pt2ekzz5ay
сегодня в 11:12
Футбольный клуб «Гент» одержит победу.
c6g69g6mne55
c6g69g6mne55
сегодня в 10:10
Футбольный клуб Гент выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100