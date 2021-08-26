«Гент» — «Ракув». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

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сегодня, 09:50

В матче плей-офф квалификации третьего по силе еврокубкового турнира «Гент» дома примет «Ракув». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данной встрече букмекеры выделяют хозяев поля. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.4 на победу «Гента». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.6, а взять победу «Ракува» можно по коэффициенту 7.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Гент» в первой игре отправился в Польшу, где не смог ничего противопоставить плотной обороне хозяев. На табло был зафиксирован счет (0:1), который оставляет команде неплохие шансы в борьбе за групповой этап, нужно только собраться и продемонстрировать свою былую мощь в домашнем поединке.

«Ракув» продолжает удивлять и находится за один шаг до мечты. Коллектив уверенно проходит квалификацию и в плей-офф не выглядит аутсайдером на фоне опытного бельгийского клуба. Дома удалось добыть необходимый положительный результат и победить со счетом (1:0), который теперь дает преимущество перед выездной встречей.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ракува» составляет четыре поединка

«Гент» всего дважды проиграл дома в 2021 году

Четыре крайних встречи с участием «Гента» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Результат первой встречи заставит «Гент» идти вперед. Бельгийский коллектив тяжело входит в сезон и пока не показывает содержательный футбол. Но выбора у команды нет, стоит задача выхода в групповой этап, а потому придется выложиться на все сто процентов для достижения необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Гента» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее эксперты предложили хороший коэффициент на другой поединок Лиги конференций.