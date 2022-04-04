«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (04.04.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет фаворит в этом поединке отсутствует. Поставить на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 3.52. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 2.26, а выбрать в линии ничью можно по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аугсбург» в последнем туре дома без проблем разгромил неуступчивый «Вольфсбург» со счетом (3:0). Эта победа позволила немного укрепить позиции и отдалиться от зоны вылета на три балла. После 27 игр команда находится на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.

«Майнц» занимает 10 место в центре таблицы, имея в активе 38 очков. В минувших двух турах коллектив смог завоевать четыре очка благодаря домашней победе над «Арминией» (4:0), а также гостевой ничьей (1:1) с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Информация для ставок

«Аугсбург» завершил вничью четыре из семи последних домашних встречи

Безвыигрышная серия «Майнца» на выезде составляет девять матчей

Пять из шести минувших очных поединков завершились победой «Аугсбурга»

Четыре из шести последних игр и «Аугсбурга» и «Майнца» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Очные поединки в основном проходят с преимуществом «Аугсбурга». Вероятно, что и очередная игра пройдет в подобном ключе, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Аугсбурга» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.52.