«Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (04.04.2022)

Ставки букмекеров
По линии букмекерской конторы Фонбет фаворит в этом поединке отсутствует. Поставить на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 3.52. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 2.26, а выбрать в линии ничью можно по коэффициенту 3.2.
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завтра, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Аугсбург» в последнем туре дома без проблем разгромил неуступчивый «Вольфсбург» со счетом (3:0). Эта победа позволила немного укрепить позиции и отдалиться от зоны вылета на три балла. После 27 игр команда находится на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.
«Майнц» занимает 10 место в центре таблицы, имея в активе 38 очков. В минувших двух турах коллектив смог завоевать четыре очка благодаря домашней победе над «Арминией» (4:0), а также гостевой ничьей (1:1) с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
Информация для ставок
- «Аугсбург» завершил вничью четыре из семи последних домашних встречи
- Безвыигрышная серия «Майнца» на выезде составляет девять матчей
- Пять из шести минувших очных поединков завершились победой «Аугсбурга»
- Четыре из шести последних игр и «Аугсбурга» и «Майнца» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Очные поединки в основном проходят с преимуществом «Аугсбурга». Вероятно, что и очередная игра пройдет в подобном ключе, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Аугсбурга» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.52.