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Германия — Латвия. Прогноз на товарищеский матч сборных (07.06.2021)

сегодня, 14:37

В очередном товарищеском матче национальных сборных Германия дома примет Латвию.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.02 18.00 60.00
Фонбет 1.02 25.00 55.00
Мелбет 1.02 23.00 54.00
1XBET 1.02 23.00 57.00
BetBoom 1.01 20.00 40.00

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи являются немцы. Взять ставку на их победу с форой (-3.5) можно по коэффициенту 1.7, в случае невероятной победы гостей зайдет коэффициент 55.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 21.00.

Тотал больше 4.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.87. Тотал меньше 4.5 букмекеры предлагают за 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 3.71.

Форма команд

Германия готовится к чемпионату Европы и активно проводит товарищеские матчи. Это уже вторая игра за небольшой период времени, первую игру сыграли со сборной Дании и завершили ее со счетом (1:1). Йоахим Лёв проводит свой последний большой турнир с национальной командой, поэтому настроен дать результат и привести команду к медалям данного первенства.

Латвия не едет на турнир, но, как и все сборные, проводит контрольные поединки. Матчем ранее обыграли соседей из Литвы со счетом (3:1), а в мартовских поединках сыграли вничью с Турцией (3:3) и проиграли Нидерландам (0:2). В этой игре команда желает продемонстрировать умение играть в футбол на фоне топовой сборной, но есть сомнения, что это получится.

Информация для ставок

• Германия проиграла дома всего один матч из последних одиннадцати
• Латвия в последних семи играх проиграла лишь один раз
• Немцы забивают дома в 17 матчах подряд
• Латвийцы забивают на выезде в шести из семи матчей подряд

Прогноз

Грозная сборная Германии является одним из фаворитов большого турнира. Есть уверенность в легкой победе немцев, поэтому рекомендуем сделать на победу Германии с форой (-3.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ранее БК предлагали коэффициент 2.13 на победу Андорры в товарищеском матче с Гибралтаром.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 5.35 1.11
1XBET 5.50 1.10
BetBoom 14.00 1.01 5.90 1.09 5.00 1.13
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:41
Победа немцев
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