Германия — Латвия. Прогноз на товарищеский матч сборных (07.06.2021)

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сегодня, 14:37

В очередном товарищеском матче национальных сборных Германия дома примет Латвию.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи являются немцы. Взять ставку на их победу с форой (-3.5) можно по коэффициенту 1.7, в случае невероятной победы гостей зайдет коэффициент 55.00. Ничью можно выбрать по коэффициенту 21.00.

Тотал больше 4.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.87. Тотал меньше 4.5 букмекеры предлагают за 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 3.71.

Форма команд

Германия готовится к чемпионату Европы и активно проводит товарищеские матчи. Это уже вторая игра за небольшой период времени, первую игру сыграли со сборной Дании и завершили ее со счетом (1:1). Йоахим Лёв проводит свой последний большой турнир с национальной командой, поэтому настроен дать результат и привести команду к медалям данного первенства.

Латвия не едет на турнир, но, как и все сборные, проводит контрольные поединки. Матчем ранее обыграли соседей из Литвы со счетом (3:1), а в мартовских поединках сыграли вничью с Турцией (3:3) и проиграли Нидерландам (0:2). В этой игре команда желает продемонстрировать умение играть в футбол на фоне топовой сборной, но есть сомнения, что это получится.

Информация для ставок

• Германия проиграла дома всего один матч из последних одиннадцати

• Латвия в последних семи играх проиграла лишь один раз

• Немцы забивают дома в 17 матчах подряд

• Латвийцы забивают на выезде в шести из семи матчей подряд

Прогноз

Грозная сборная Германии является одним из фаворитов большого турнира. Есть уверенность в легкой победе немцев, поэтому рекомендуем сделать на победу Германии с форой (-3.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ранее БК предлагали коэффициент 2.13 на победу Андорры в товарищеском матче с Гибралтаром.