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«Гамбург» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

20 июля 2022, 13:28
Ганза

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Гамбурга» в этом противостоянии. Поставить на успех хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.48. Для сравнения ставки на ничью идут по цене 4.70, а победа «Ганзы» играется по котировке 5.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.524.536.54
Мелбет 1.51 4.60 6.00
1XBET 1.51 4.60 6.00
BetBoom 1.49 4.40 6.60

Эксперты также прогнозируют результативный исход в предстоящей встрече. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

«Гамбург» начинает очередной сезон второй Бундеслиги с надеждами вернуться в элиту немецкого футбола. В стартовом туре чемпионата «динозавры» отправились в гости к «Айнтрахту», где удалось одержать сложную победу (2:0) благодаря двум голам во втором тайме.

«Ганза» решила поставленную задачу в прошлом сезоне, сохранив прописку во втором по значимости дивизионе Германии. В первом туре нового созыва клуб из одноименного города принимал на домашней арене «Хайденхайм», уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Гамбург» выиграл в 5 прошлых официальных матчах против «Ганзы»
  • «Гамбург» забивал минимум три гола в 3 прошлых встречах с «Ганзой»
  • «Ганза» не выигрывала в 3 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

«Гамбург» существенно превосходит в классе «Ганзу», а также стабильно обыгрывает соперника в очных встречах. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.93 1.96
Мелбет 2.34 1.57
1XBET 2.34 1.57
BetBoom 4.10 1.23 2.43 1.56 1.86 1.94
Все комментарии
shlomo
shlomo
20 июля в 22:04
Хозяева в роли фаворитов
Гость
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