«Гамбург» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают победы «Гамбурга» в этом противостоянии. Поставить на успех хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.48. Для сравнения ставки на ничью идут по цене 4.70, а победа «Ганзы» играется по котировке 5.80.
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завтра, 14:30
Эксперты также прогнозируют результативный исход в предстоящей встрече. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.44.
Форма команд
«Гамбург» начинает очередной сезон второй Бундеслиги с надеждами вернуться в элиту немецкого футбола. В стартовом туре чемпионата «динозавры» отправились в гости к «Айнтрахту», где удалось одержать сложную победу (2:0) благодаря двум голам во втором тайме.
«Ганза» решила поставленную задачу в прошлом сезоне, сохранив прописку во втором по значимости дивизионе Германии. В первом туре нового созыва клуб из одноименного города принимал на домашней арене «Хайденхайм», уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).
Информация для ставок
- «Гамбург» выиграл в 5 прошлых официальных матчах против «Ганзы»
- «Гамбург» забивал минимум три гола в 3 прошлых встречах с «Ганзой»
- «Ганза» не выигрывала в 3 последних гостевых матчах чемпионата
Прогноз
«Гамбург» существенно превосходит в классе «Ганзу», а также стабильно обыгрывает соперника в очных встречах. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.