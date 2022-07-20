«Гамбург» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2022)

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20 июля 2022, 13:28

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Гамбурга» в этом противостоянии. Поставить на успех хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.48. Для сравнения ставки на ничью идут по цене 4.70, а победа «Ганзы» играется по котировке 5.80.

Эксперты также прогнозируют результативный исход в предстоящей встрече. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

«Гамбург» начинает очередной сезон второй Бундеслиги с надеждами вернуться в элиту немецкого футбола. В стартовом туре чемпионата «динозавры» отправились в гости к «Айнтрахту», где удалось одержать сложную победу (2:0) благодаря двум голам во втором тайме.

«Ганза» решила поставленную задачу в прошлом сезоне, сохранив прописку во втором по значимости дивизионе Германии. В первом туре нового созыва клуб из одноименного города принимал на домашней арене «Хайденхайм», уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Гамбург» выиграл в 5 прошлых официальных матчах против «Ганзы»

«Гамбург» забивал минимум три гола в 3 прошлых встречах с «Ганзой»

«Ганза» не выигрывала в 3 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

«Гамбург» существенно превосходит в классе «Ганзу», а также стабильно обыгрывает соперника в очных встречах. Рекомендуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.