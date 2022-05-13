«Ганновер» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что в этом матче победят хозяева поля. Ставки на успех «Ганновера» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.68. Ничейный исход игры оценивается в 4.10, а победа «Ингольштадта» играется по котировке 4.40.

В линии голов предпочтения аналитиков на стороне результативного футбола. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Набрав 39 баллов в чемпионате, «Ганновер» сохранил прописку во второй Бундеслиге. В завершающемся сезоне клуб провел 10 победных матчей, девять ничейных и допустил 14 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов за 33 встречи составило 32:47.

После успешного матча против «Карлсруэ» на домашней арене (2:0) игроки «Ганновера» не смогли разжиться очками на поле «Гамбурга» (1:2).

«Ингольштадт» досрочно вылетел в третий футбольный дивизион Германии. За тур до финиша клуб обосновался на последнем месте рейтинга, со следующими показателями успешности: четыре победы, девять ничьих и 20 поражений.

Отдельно стоит выделить атаку команды, которая за 33 тура забила всего 28 голов, а защита допустила 62 результативные ошибки. После домашнего поражения от «Гамбурга» (0:4) футболисты «Ингольштадта» сыграли вничью с «Ганзой» (0:0).

Информация для ставок

«Ганновер» никогда не проигрывал предстоящему сопернику – 2 победы и ничья

«Ганновер» победил «Ингольштадт» в первом круге этого сезона (2:1)

«Ингольштадт» не побеждал в 9 из последних 10 гостевых матчей второй Бундеслиги

Прогноз

Рекомендуем поставить на победу «Ганновера» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.