«Ганновер» — «Ингольштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают, что в этом матче победят хозяева поля. Ставки на успех «Ганновера» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.68. Ничейный исход игры оценивается в 4.10, а победа «Ингольштадта» играется по котировке 4.40.
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завтра, 16:30
В линии голов предпочтения аналитиков на стороне результативного футбола. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.
Форма команд
Набрав 39 баллов в чемпионате, «Ганновер» сохранил прописку во второй Бундеслиге. В завершающемся сезоне клуб провел 10 победных матчей, девять ничейных и допустил 14 поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов за 33 встречи составило 32:47.
После успешного матча против «Карлсруэ» на домашней арене (2:0) игроки «Ганновера» не смогли разжиться очками на поле «Гамбурга» (1:2).
«Ингольштадт» досрочно вылетел в третий футбольный дивизион Германии. За тур до финиша клуб обосновался на последнем месте рейтинга, со следующими показателями успешности: четыре победы, девять ничьих и 20 поражений.
Отдельно стоит выделить атаку команды, которая за 33 тура забила всего 28 голов, а защита допустила 62 результативные ошибки. После домашнего поражения от «Гамбурга» (0:4) футболисты «Ингольштадта» сыграли вничью с «Ганзой» (0:0).
Информация для ставок
- «Ганновер» никогда не проигрывал предстоящему сопернику – 2 победы и ничья
- «Ганновер» победил «Ингольштадт» в первом круге этого сезона (2:1)
- «Ингольштадт» не побеждал в 9 из последних 10 гостевых матчей второй Бундеслиги
Прогноз
Рекомендуем поставить на победу «Ганновера» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.