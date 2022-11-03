«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

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вчера, 08:36

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 10. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Герта» набрала лишь пять очков в пяти последних матчах и вновь достаточно близка к зоне вылета. Берлинский клуб занимает 14 место с 11 баллами и опережает «красную зону» всего на два пункта. В матче, с мощной «Баварией» у хозяев будет не так много шансов, поэтому им нужна максимальная реализация, чтобы зацепиться за очки. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Вердеру» (0:1), а ранее обыграла «Шальке-04» (2:1).

«Бавария» выиграла все матчи в группе Лиги Чемпионов, а в Бундеслиге лишь один раз потеряла очки в последних турах. Команда идет на втором месте в турнирной таблице с 22 баллами, отставая от лидера на один пункт, поэтому возвращение многолетнего чемпиона страны на вершину кажется лишь делом времени. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Бавария» выиграла у «Интера» (2:0), а ранее в чемпионате разгромила «Майнц» (6:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла девять из десяти последних встреч во всех турнирах

«Герта» проиграла «Баварии» шесть из семи последних матчей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Герте» всегда очень тяжело играть против «Баварии» и шансов набрать очки у команды очень мало. Предлагаем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.