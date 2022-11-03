«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 10. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.1.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Герта» набрала лишь пять очков в пяти последних матчах и вновь достаточно близка к зоне вылета. Берлинский клуб занимает 14 место с 11 баллами и опережает «красную зону» всего на два пункта. В матче, с мощной «Баварией» у хозяев будет не так много шансов, поэтому им нужна максимальная реализация, чтобы зацепиться за очки. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Вердеру» (0:1), а ранее обыграла «Шальке-04» (2:1).
«Бавария» выиграла все матчи в группе Лиги Чемпионов, а в Бундеслиге лишь один раз потеряла очки в последних турах. Команда идет на втором месте в турнирной таблице с 22 баллами, отставая от лидера на один пункт, поэтому возвращение многолетнего чемпиона страны на вершину кажется лишь делом времени. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Бавария» выиграла у «Интера» (2:0), а ранее в чемпионате разгромила «Майнц» (6:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Герта» проиграла «Баварии» шесть из семи последних матчей
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
«Герте» всегда очень тяжело играть против «Баварии» и шансов набрать очки у команды очень мало. Предлагаем сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.