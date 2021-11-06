«Герта» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

В 11-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.
|
1 : 1
завершен
07 ноября 2021, 17:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.5.
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
Леверкузенский «Байер» не может выиграть уже три матча в Бундеслиге и потерял несколько позиций. Сейчас коллектив занимает только четвертое место с 17 очками и отстает от лидера на восемь очков. Однако победа несколько дней назад над «Бетисом» в Лиге Европы (4:0) дает болельщикам надежду, что дела у команды наладятся. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Вольфсбургу» (0:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).
«Герта» набирает очки с переменным успехом и перед стартом очередного тура занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, выиграв только два матча из пяти последних. Тренерскому штабу необходимо поработать с командой над реализацией моментов, чтобы улучшить результаты и подняться выше. Последние две игры клуба из столицы Германии завершились выездным поражением от «Хоффенхайма» (0:2) и минимальной победой над «Боруссией» М (1:0).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл всего одну игру из последних шести поединков во всех турнирах
- «Герта» проиграла только две встречи из десяти последних на своем поле
- Четыре последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Герта» выиграла у «Байера» три из четырех последних встреч
Прогноз
«Байер» находится в небольшом кризисе и имеет плохую статистику личных встреч с «Гертой». Предполагаем, что берлинский клуб сможет добыть победу в этом поединке. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.