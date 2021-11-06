ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Герта» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

06 ноября 2021, 22:48

В 11-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Герта
Байер
1 : 1
завершен
07 ноября 2021, 17:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

Леверкузенский «Байер» не может выиграть уже три матча в Бундеслиге и потерял несколько позиций. Сейчас коллектив занимает только четвертое место с 17 очками и отстает от лидера на восемь очков. Однако победа несколько дней назад над «Бетисом» в Лиге Европы (4:0) дает болельщикам надежду, что дела у команды наладятся. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Вольфсбургу» (0:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).

«Герта» набирает очки с переменным успехом и перед стартом очередного тура занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, выиграв только два матча из пяти последних. Тренерскому штабу необходимо поработать с командой над реализацией моментов, чтобы улучшить результаты и подняться выше. Последние две игры клуба из столицы Германии завершились выездным поражением от «Хоффенхайма» (0:2) и минимальной победой над «Боруссией» М (1:0).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл всего одну игру из последних шести поединков во всех турнирах
  • «Герта» проиграла только две встречи из десяти последних на своем поле
  • Четыре последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Герта» выиграла у «Байера» три из четырех последних встреч

Прогноз

«Байер» находится в небольшом кризисе и имеет плохую статистику личных встреч с «Гертой». Предполагаем, что берлинский клуб сможет добыть победу в этом поединке. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.33 2.08 1.82 1.67 2.23
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 1.45 2.83
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
07 ноября в 00:37
Победа команды Байер и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100