«Герта» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.11.2021)

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06 ноября 2021, 22:48

В 11-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

Леверкузенский «Байер» не может выиграть уже три матча в Бундеслиге и потерял несколько позиций. Сейчас коллектив занимает только четвертое место с 17 очками и отстает от лидера на восемь очков. Однако победа несколько дней назад над «Бетисом» в Лиге Европы (4:0) дает болельщикам надежду, что дела у команды наладятся. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Вольфсбургу» (0:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).

«Герта» набирает очки с переменным успехом и перед стартом очередного тура занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, выиграв только два матча из пяти последних. Тренерскому штабу необходимо поработать с командой над реализацией моментов, чтобы улучшить результаты и подняться выше. Последние две игры клуба из столицы Германии завершились выездным поражением от «Хоффенхайма» (0:2) и минимальной победой над «Боруссией» М (1:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл всего одну игру из последних шести поединков во всех турнирах

«Герта» проиграла только две встречи из десяти последних на своем поле

Четыре последних матча между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Герта» выиграла у «Байера» три из четырех последних встреч

Прогноз

«Байер» находится в небольшом кризисе и имеет плохую статистику личных встреч с «Гертой». Предполагаем, что берлинский клуб сможет добыть победу в этом поединке. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.