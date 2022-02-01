«Герта» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (04.02.2022)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. Поставить на победу «Бохума» можно по 3.15. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.97 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.84 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Герте» тяжело подтянуться даже к середине турнирной таблицы Бундеслиги, что доказывает всего одна победа в пяти последних турах. Берлинский клуб набрал 22 очка и занимает только 13 место, что не может радовать болельщиков и руководство. Матч с «Бохумом» не будет легким, ведь новичок Бундеслиги на данный момент выглядит гораздо стабильнее хозяев. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла на своем поле «Баварии» (1:4), а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0).

«Бохум» также в последних матчах набирает немного баллов, однако ранее у команды была внушающая полоса без поражений. Предыдущие результаты опустили коллектив на 11 место с 24 очками в активе, что не дает команде права на ошибку, ведь в случае поражения она гарантированно опустится еще ниже. Последние два матча «Бохума» завершились ничьей с «Кельном» (2:2) и минимальным поражением от «Майнца» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бохум» проиграл восемь из десяти последних выездных поединков

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Герта» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Бохумом» на своем стадионе

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. Исходя из статистики личных встреч против «Бохума», предполагаем, что команда сможет одержать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25.