«Герта» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (04.02.2022)

Ставки букмекеров
«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. Поставить на победу «Бохума» можно по 3.15. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.
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04 февраля 2022, 22:30
пятница
Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.97 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.84 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Герте» тяжело подтянуться даже к середине турнирной таблицы Бундеслиги, что доказывает всего одна победа в пяти последних турах. Берлинский клуб набрал 22 очка и занимает только 13 место, что не может радовать болельщиков и руководство. Матч с «Бохумом» не будет легким, ведь новичок Бундеслиги на данный момент выглядит гораздо стабильнее хозяев. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла на своем поле «Баварии» (1:4), а ранее разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0).
«Бохум» также в последних матчах набирает немного баллов, однако ранее у команды была внушающая полоса без поражений. Предыдущие результаты опустили коллектив на 11 место с 24 очками в активе, что не дает команде права на ошибку, ведь в случае поражения она гарантированно опустится еще ниже. Последние два матча «Бохума» завершились ничьей с «Кельном» (2:2) и минимальным поражением от «Майнца» (0:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бохум» проиграл восемь из десяти последних выездных поединков
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Герта» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Бохумом» на своем стадионе
Прогноз
«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. Исходя из статистики личных встреч против «Бохума», предполагаем, что команда сможет одержать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25.