Гибралтар — Латвия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 13:08

Квалификация на чемпионат мира в Катаре завершается, в последнем туре группы G мы увидим встречу Гибралтара и Латвии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче гостевая команда является неоспоримым фаворитом. Букмекерская контора Мелбет предлагает поставить на победу латвийцев с форой (-1) по коэффициенту 1.62, победу Латвии можно взять за интересный коэффициент 7.8. Ничью оценивается по коэффициенту 4.82.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.11. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Гибралтар за девять предыдущих поединков квалификации пропустил 40 мячей и финиширует на последнем месте, не имея на данный момент ни одного зачетного бала. Хоть как-то улучшить ситуацию можно в заключительном матче, команда сделает все возможное для достижения положительного результата.

Латвия заканчивает квалификацию на пятом месте, в активе у команды шесть очков. Несмотря на результат нынешнего поединка, латвийцы никак не смогут подняться выше, а потому игра с одной из слабейших сборных Европы превращается для них в формальность. В минувшем туре коллектив отлично сыграл на выезде, дал бой Норвегии и порадовал болельщиков ничьей (0:0).

Информация для ставок

Проигрышная серия Гибралтара составляет шесть игр

Латвия проиграла на выезде всего три поединка из последних одиннадцати

Четыре из пяти минувших встреч Латвии завершились ТМ 2.5

Гибралтар пропустил минимум пять голов в трех из четырех последних матчей

Прогноз

Нет сомнений, что Латвия возьмет игру под свой контроль, создаст много голевых моментов и спокойно победит. Предлагаем поставить на уверенную победу Латвии с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.