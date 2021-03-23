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Гибралтар – Норвегия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 18:32

В первом туре группы G сборная Гибралтара принимает на своем поле Норвегию. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 70.00 20.00 1.02
Фонбет 50.00 24.00 1.01
Мелбет 72.00 26.00 1.03

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.03. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 60. Ничью можно выбрать по коэффициенту 22.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 4,5 за 2.08 и ТМ 4,5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара довольствуется малыми радостями вроде забитого гола или минимального поражения против сильных сборных. Тем не менее последние два матча команды закончились ничейными результатами со сборными Лихтенштейна (1:1) и Сан-Марино (0:0).

Сборная Норвегии является средней по силе командой и обычно этому коллективу достаточно сложно даются квалификации на крупные турниры. Сейчас у норвежцев есть настоящая звезда из «Боруссии» Дортмунд – Эрлинг Холанд. Будет интересно понаблюдать, как изменится игра Норвегии и насколько результаты команды станут выше. В последних двух матчах эта сборная крупно проиграла Румынии (0:3) и сыграла вничью с Австрией (1:1).

Информация для ставок

  • Гибралтар выиграл два из последних десяти матчей
  • Норвегия выиграла всего четыре встречи из последних десяти
  • Гибралтар забивает на своем поле уже четыре матча подряд
  • Норвегия забивала в девяти из десяти матчей, которые провела на выезде

Прогноз

Норвегии нельзя расслабляться, несмотря на невысокий статус нынешнего соперника. Сборная Норвегии захочет сразу доминировать на поле и взять три очка, чтобы обозначить себя как команду, которая претендует попасть на чемпионат мира в 2022 году. Сделать ставку на сборную Норвегии с форой -3.5 можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Бельгия – Уэльс.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.60 1.15
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shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Норвегия без вариантов...
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