Гондурас — Канада. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 17:56

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.01. Поверить в успех Гондураса можно по коэффициенту 4.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.81. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.

Форма команд

Канада вырвалась на первое место в группе, но опережает главного конкурента всего на один пункт. Коллектив набрал 16 баллов и не проиграл ни одного поединка в этой квалификации, что говорит о хорошей подготовке футболистов. Матч с аутсайдером может стать хорошей возможностью укрепить свое положение, ведь три ближайших прямых соперника отстают всего на один-два пункта. Последние два матча Канады завершились победами над Мексикой (2:1) и Коста-Рикой (1:0).

Команда Гондураса является главным аутсайдером группы и по итогам всех прошедших туров набрал всего три очка. Коллектив уже не сможет претендовать на выход из группы, однако повлиять на итоговое распределение команд ему вполне по силам, поэтому всем соперникам необходимо исключить недооценку. В прошлом матче Гондурас проиграл Коста-Рике (1:2), а ранее уступил Панаме (2:3).

Информация для ставок

Гондурас не может выиграть уже 12 матчей подряд

Канада забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

Канада выиграла у Гондураса всего один матч из шести последних

Четыре из шести последних встреч между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборной Канады очень рано расслабляться, ведь свое лидерство нужно укрепить. Осечку в матче с последней командой квалификации никто не поймет. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет.