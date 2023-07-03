«Гояс» — «Коритиба». Прогноз на матч Серии А Бразилии (04.07.2023)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гояс». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Коритибы» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Гояс» выдал очень невыразительный старт сезона и находится в зоне вылета с 11 баллами в активе. Команда отстает сразу от двух соперников всего на один пункт, поэтому ситуация не критичная и при одной-двух победах клуб наверняка сможет отыграть несколько позиций. В случае победы над главным аутсайдером чемпионата, хозяева смогут порадовать своих болельщиков и улучшить ситуацию для себя. Два последних матча «Гояс» завершились победой над «Санта-Фе» (2:1) и поражением от «Брагантино» (0:2).

«Коритиба» за 12 туров Серии А Бразилии смогла набрать всего четыре пункта, что является худшим результатом среди остальных. Отставание от ближайшего соперника составляет уже пять пунктов и если не улучшить результаты, то можно в будущем столкнуться с большими проблемами по сохранению прописки. В прошлой игре «Коритиба» разгромно проиграла на выезде «Гремио» (1:5), а ранее минимально уступила «Интернасьоналю» (0:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Гояса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Коритиба» не может выиграть уже 18 матчей подряд во всех турнирах в основное время

«Гояс» выиграл три из пяти последних матчей у «Коритибы» при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный поединок и смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.