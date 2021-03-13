«Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (14.03.2021)

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вчера, 15:13

«Гранада» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках 27-го тура Примеры в Испании. Клубы встретятся 14 марта 2021 года. «Реал Сосьедад» в этом сезоне очень хорош, никто не удивится, если этот клуб попадет в еврокубки. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» — фаворит этого матча. На победу клуба из Страны Басков можно поставить по коэффициенту 1.63. Также можно сделать ставку по коэффициенту 4.10 на ничейный исход и за 5.70 на победу «Гранады».

Форма команд

«Гранада» в прошлом сезоне была очень хороша и играла в привлекательный футбол. В этом сезоне клуб пережил спад и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 33 пункта. «Гранада» выиграла девять матчей, шесть раз играла вничью и проиграла в 11 поединках. Клуб из Андалусии в последних матчах не очень хорош, у него есть проблемы с набором очков. Также в этом сезоне «Гранада» забила 32 мяча и пропустила 44 гола, что говорит о плохой обороне этого клуба.

«Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб из Страны Басков набрал 45 пунктов. «Сосьедад» выиграл 12 поединков, девять раз играл вничью и проиграл в пяти матчах. Команда забила 43 гола и пропустила 21 мяч. «Сосьедад» играет в атакующий футбол, эту команду вполне можно увидеть в Лиге Европы в следующем сезоне, а если клуб постарается, то дойдет и до Лиги чемпионов. В последних матчах у басков всё хорошо.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл лишь раз за последние десять игр в Примере

«Гранада» выиграла в одном матче из последних пяти

«Реал Сосьедад» забил 11 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.60. Также можно поставить на точное количество забитых мячей в матче — 3 по коэффициенту 3.70.