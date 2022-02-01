«Арис» — АЕК. Прогноз на матч греческой Суперлиги (02.02.2022)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили на победу одного из клубов одинаковые коэффициенты, успех как «Ариса», так и АЕКа оценивается по интересному коэффициенту 2.7. Если же верите в ничью, то на нее можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 за 2.55. У них нет веры, что матч станет результативным, поэтому ТМ 2.5 дается по 1.5. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Арис» продолжает усиленно бороться за первую шестерку. После 19 игр команда находится на седьмом месте и уступает идущему строчкой выше «Астерасу» три очка. В последнем туре коллектив побывал в гостях у «Панетоликоса» и сумел переиграть его со счетом (2:0). Также чуть ранее была игра на кубок страны, где в дополнительное время не удалось переиграть «Ламию» (0:1).

АЕК в последнем туре сенсационно проиграл дома «Волосу» со счетом (1:2), а в рамках предпоследнего переиграл на выезде «Атромитос» (2:0). Теперь команда после 19 туров занимает третью строчку с отставанием от идущего на втором месте ПАОКа в два балла.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Ариса» насчитывает пять матчей

АЕК не проигрывает на выезде 10 игр кряду

не проигрывает на выезде 10 игр кряду АЕК не проигрывает сопернику в трех очных встречах подряд

не проигрывает сопернику в трех очных встречах подряд Одиннадцать последних поединков с участием «Ариса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра двух крепких команд, которые стараются выполнить поставленные задачи на сезон и для этого им необходимо брать очки в данном поединке. Вполне возможно, что поединок пройдет в равном ключе и победитель так и не будет определен. Рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.