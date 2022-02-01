ОФИ — «Панатинаикос». Прогноз на матч греческой Суперлиги (02.02.2022)

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вчера, 11:18

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры с фаворитом встречи не определились и выставили близкие по значению коэффициенты. Победа ОФИ оценивается по коэффициенту 3.32. Поставить на успех «Панатиакоса» можно по коэффициенту 2.3, а ничейный результат порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 2.5. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 1.53. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

ОФИ борется за попадание в топ-6, и на данный момент отстает от заветного места всего на три очка, имея в активе 26 баллов. Правда в минувших турах коллективу не сопутствовала удача, было зафиксировано три подряд поражения от ПАОКа (0:3), «Панетоликоса» (2:4) и «Ламии» (1:2).

«Панатинаикос» после 19 поединков расположился на четвертой строчке и продолжает борьбуза медали. В последних двух турах команда не радовала болельщиков ярким футболом и большим количеством голов, сначала переиграла на выезде «Ионикос» (1:0), а затем проиграла дома «Астерасу» (0:1).

Информация для ставок

ОФИ не может победить дома в пяти играх подряд

Четыре последних поединка «Панатинаикоса» завершились результатом «обе забьют – нет»

Минувшая очная встреча завершилась вничью (0:0)

Четыре последних матча с участием ОФИ закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В данном поединке мы, скорее всего, увидим много борьбы, которая исключает большое количество забитых мячей. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.