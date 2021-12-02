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«Гронинген» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (03.12.2021)

сегодня, 21:17

В рамках 15-го тура Высшей лиги Нидерландов состоится поединок «Гронингена» и «Зволле». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.624.81
Мелбет 1.73 3.74 4.96
1XBET 1.73 3.74 4.96
BetBoom 1.75 3.60 5.00

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Гронинген». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 4.50.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Гронинген» в нынешнем сезоне расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничейных результатов и пять поражений. Клуб забил 16 и пропустил 20 мячей. В последних матчах нидерландский коллектив выиграл у «Фортуны» и «Гоу Эхед Иглс», а также сыграл вничью с «Валвейком».

«Зволле» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять баллов. У команды одна победа, два ничейных результата и 11 поражений. Нидерландский коллектив забил всего семь голов и пропустил 26 мячей. В последних играх у «Зволле» были ничья против «Валвейка», поражение от «Фейеноорда» и поражение от «Камбура».

Информация для ставок

  • «Зволле» не побеждает четыре поединка кряду
  • «Гронинген» не проигрывает три поединка подряд
  • У «Зволле» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87. Несмотря на форму команд, сложно предсказать здесь победителя, но то, что оба клуба смогут отметиться забитыми мячами — факт. Эти команды всегда друг другу много забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.81 2.07
Мелбет 1.82 2.09
1XBET 1.82 2.09
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