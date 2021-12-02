«Гронинген» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (03.12.2021)

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сегодня, 21:17

В рамках 15-го тура Высшей лиги Нидерландов состоится поединок «Гронингена» и «Зволле». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Гронинген». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 4.50.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Гронинген» в нынешнем сезоне расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничейных результатов и пять поражений. Клуб забил 16 и пропустил 20 мячей. В последних матчах нидерландский коллектив выиграл у «Фортуны» и «Гоу Эхед Иглс», а также сыграл вничью с «Валвейком».

«Зволле» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять баллов. У команды одна победа, два ничейных результата и 11 поражений. Нидерландский коллектив забил всего семь голов и пропустил 26 мячей. В последних играх у «Зволле» были ничья против «Валвейка», поражение от «Фейеноорда» и поражение от «Камбура».

Информация для ставок

«Зволле» не побеждает четыре поединка кряду

«Гронинген» не проигрывает три поединка подряд

У «Зволле» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87. Несмотря на форму команд, сложно предсказать здесь победителя, но то, что оба клуба смогут отметиться забитыми мячами — факт. Эти команды всегда друг другу много забивают.