«Гройтер Фюрт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (28.04.2021)

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вчера, 11:02

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам перенесенный матч 28-го тура второго по силе чемпионата Германии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество букмекеры отдают ФК «Гройтер Фюрт». Команда играет домашний поединок, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.59. Победа «Зандхаузена» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры в своей линии предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.73.

Форма команд

«Зандхаузен» проводит отличный отрезок. Чтобы сохранить место в чемпионате, коллективу придется еще немного постараться. В прошлых двух матчах «Зандхаузен» смог обыграть «Ганновер» (4:2) и «Гамбург» (2:1).

«Гройтер Фюрт» занимает второе место в таблице и является одним из главных претендентов на повышение в классе. Команда в последнее время не показывает присущей ей стабильности, но багажа очков, который коллектив заработал, все еще хватает быть в группе лидеров. В прошлой игре «Гройтер Фюрт» уступил «Санкт-Паули» (1:2), а туром ранее обыграл «Айнтрахт» Б (3:0).

Информация для ставок

• «Гройтер Фюрт» выиграл только одну игру из трех последних, а«Зандхаузен» одержал победу во всех трех

• «Зандхаузен» проиграл на выезде девять матчей подряд

• Последние шесть матчей между командами на поле «Гройтер Фюрт» завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

«Зандхаузен» очень плохо играет на выезде и шансов против одного из лидеров у команды откровенно мало. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этом поединке. Сделать ставку на победу ФК «Гройтер Фюрт» с форой -1 можно по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.

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