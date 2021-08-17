«Хаддерсфилд» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

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вчера, 13:24

17 августа 2021 года состоится очередной поединок в рамках Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хаддерсфилд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» стартовал максимально неудачно. Клуб набрал всего один балл и один раз сыграл вничью. У команды одно поражение, которое отнесло клуб на 22-ю строчку в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» забил два мяча и пропустил шесть голов.

«Престон» стартовал еще хуже, чем оппонент. Команда не набрала очков в этом сезоне и находится на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два поражения. Команда забила два мяча и пропустила шесть голов в свои ворота.

Информация для ставок

● «Хаддерсфилд» выиграл один матч из последних пяти

● «Престон» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Хаддерсфилд» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в ужасной форме и должны выбираться из подвала турнирной таблицы. В грядущем поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «оба клуба забьют (нет)», по коэффициенту 1.82.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».