ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Хаддерсфилд» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

вчера, 13:24

17 августа 2021 года состоится очередной поединок в рамках Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.243.17
Мелбет 2.50 3.17 3.16
1XBET 2.71 3.13 2.86
BetBoom 2.65 3.10 2.75

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хаддерсфилд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» стартовал максимально неудачно. Клуб набрал всего один балл и один раз сыграл вничью. У команды одно поражение, которое отнесло клуб на 22-ю строчку в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» забил два мяча и пропустил шесть голов.

«Престон» стартовал еще хуже, чем оппонент. Команда не набрала очков в этом сезоне и находится на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два поражения. Команда забила два мяча и пропустила шесть голов в свои ворота.

Информация для ставок

● «Хаддерсфилд» выиграл один матч из последних пяти

● «Престон» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Хаддерсфилд» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в ужасной форме и должны выбираться из подвала турнирной таблицы. В грядущем поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «оба клуба забьют (нет)», по коэффициенту 1.82.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.61 1.65 2.34
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.03 14.10
BetBoom 2.03 1.73 1.58 2.28 1.28 3.45
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Все комментарии
7pthyqx7djpt
7pthyqx7djpt
вчера в 19:25
Футбольный клуб Престон выиграет матч.
rgqgw2fkp8dm
rgqgw2fkp8dm
вчера в 15:05
Футбольный клуб Хаддерсфилд Таун одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100