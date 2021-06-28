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«Хака» — «Хонка». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (30.06.2021)

вчера, 22:42

«Хака» сыграет против «Хонки» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. БК Фонбет представила котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.162.59
Лига Ставок 3.05 3.10 2.44
Фонбет 3.10 3.10 2.45
Мелбет 2.99 3.32 2.43
1XBET 2.99 3.32 2.43
BetBoom 2.80 3.20 2.52

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хонка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Хака» по 3.00.

Форма команд

«Хака» набрала в этом сезоне семь баллов. Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы, одна ничья и пять поражений. Команда забила девять голов и пропустила 13 мячей. В последних матчах «Хака» часто теряет очки и пропускает голы.

«Хонка» в этом сезоне играет чуть лучше, чем соперник. У команды девять очков и восьмая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — три победы, ни одного ничейного исхода и семь поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 15 мячей.

Информация для ставок

  • «Хонка» выиграла два матча из последних пяти
  • «Хака» не побеждает три игры подряд
  • «Хонка» забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — хотя бы одна команда не забьет и победа «Хонки» по коэффициенту 3.85. Также можно сделать ставку на гол с 46-й по 60-ю минуту поединка по 2.60.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.71 2.20
Лига Ставок 2.28 1.58 1.67 2.12
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
BetBoom 2.35 1.54 1.70 2.05 1.37 2.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:55
Гости не проиграют
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