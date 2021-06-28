«Хака» — «Хонка». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (30.06.2021)

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вчера, 22:42

«Хака» сыграет против «Хонки» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. БК Фонбет представила котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хонка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Хака» по 3.00.

Форма команд

«Хака» набрала в этом сезоне семь баллов. Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы, одна ничья и пять поражений. Команда забила девять голов и пропустила 13 мячей. В последних матчах «Хака» часто теряет очки и пропускает голы.

«Хонка» в этом сезоне играет чуть лучше, чем соперник. У команды девять очков и восьмая строчка в турнирной таблице. В активе клуба — три победы, ни одного ничейного исхода и семь поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 15 мячей.

Информация для ставок

«Хонка» выиграла два матча из последних пяти

«Хака» не побеждает три игры подряд

«Хонка» забила пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — хотя бы одна команда не забьет и победа «Хонки» по коэффициенту 3.85. Также можно сделать ставку на гол с 46-й по 60-ю минуту поединка по 2.60.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.