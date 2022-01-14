«Халл Сити» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа Англии (16.01.2022)

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вчера, 16:48

16 января 2022 года «Халл Сити» на своем стадионе примет «Сток Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура английского Чемпионшипа на арене «Халл Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на Туманном Альбионе.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Сток Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев поля в 2.90. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Халл Сити» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Халл Сити» уступил «Блэкпулу» 1:0, а также проиграл «Ноттингем Форест» 2:1 и сыграл вничью с «Бристоль Сити» 2:2. Команда выглядит не лучшим образом в последних матчах и не может похвастаться стабильными результатами.

«Сток Сити» идет на восьмой позиции в нынешнем сезоне Чемпионшипа. В активе клуба — 35 пунктов. У команды десять побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Сток Сити» выглядит не лучшим образом — команда проиграла «Престону» 1:2, а также уступила «Дерби Каунти» 1:2 и сыграла вничью с «Мидлсбро» 0:0,

Информация для ставок

«Сток сити» выиграл два матча из последних пяти

«Халл Сити» не побеждает вот уже пять игр кряду

У «Сток Сити» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.35. Оба клуба способны выдать хороший матч с обилием голов, они очень хороши в атакующем плане в нынешнем сезоне Чемпионшипа в Англии.