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«Хельсингборг» — «Фалькенберг». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (27.07.2021)

вчера, 21:00

27 июля 2021 года «Хельсингборг» сыграет против «Фалькенберга» в рамках очередного тура чемпионата Швеции по футболу. Чемпионат Швеции недооценен, здесь можно отыскать интересные поединки. Этот поединок является одним из таких. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.434.20
Мелбет 1.88 3.52 3.96

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Хельсингборг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу гостей по коэффициенту 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хельсингборг» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого шведского клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе 15 забитых и девять пропущенных. В последних матчах «Хельсингборг» выглядит неплохо, команда старается и у нее получается побеждать. Клуб находится в хорошей форме.

«Фалькенберг» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три победы, одна ничья и восемь поражений. Команда забила 12 голов и пропустила 21 мяч. В последних матчах «Фалькенберг» выглядит очень плохо, команда забыла, как побеждать, и находится в ужасной форме. Все идет к тому, что этот клуб будет кандидатом на вылет в этом сезоне. Клуб уже несколько туров не может выйти из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Хельсингборг» забил восемь мячей в последних пяти матчах
  • «Фалькенберг» проиграл два матча из последних пяти
  • «Хельсингборг» проиграл всего один поединок из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.83. Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 31-й по 45-ю минуту матча по коэффициенту 2.65.

Ранее букмекеры предположили, что в одном из матчей квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.46 1.90 1.95 1.48 2.66
Мелбет 1.95 1.94
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f34j2vdve9fk
f34j2vdve9fk
вчера в 21:12
Футбольный клуб «Хельсингборг» одержит победу.
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