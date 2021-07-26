«Хельсингборг» — «Фалькенберг». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (27.07.2021)

27 июля 2021 года «Хельсингборг» сыграет против «Фалькенберга» в рамках очередного тура чемпионата Швеции по футболу. Чемпионат Швеции недооценен, здесь можно отыскать интересные поединки. Этот поединок является одним из таких. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Хельсингборг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу гостей по коэффициенту 3.80.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Хельсингборг» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого шведского клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе 15 забитых и девять пропущенных. В последних матчах «Хельсингборг» выглядит неплохо, команда старается и у нее получается побеждать. Клуб находится в хорошей форме.
«Фалькенберг» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три победы, одна ничья и восемь поражений. Команда забила 12 голов и пропустила 21 мяч. В последних матчах «Фалькенберг» выглядит очень плохо, команда забыла, как побеждать, и находится в ужасной форме. Все идет к тому, что этот клуб будет кандидатом на вылет в этом сезоне. Клуб уже несколько туров не может выйти из подвала турнирной таблицы.
Информация для ставок
- «Хельсингборг» забил восемь мячей в последних пяти матчах
- «Фалькенберг» проиграл два матча из последних пяти
- «Хельсингборг» проиграл всего один поединок из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.83. Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 31-й по 45-ю минуту матча по коэффициенту 2.65.
Ранее букмекеры предположили, что в одном из матчей квалификации Лиги чемпионов будет результативный поединок, предложив весьма неплохой коэффициент на данное событие.