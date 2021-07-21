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«Хельсингборг» — «Варнамо». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (22.07.2021)

вчера, 04:58

«Хельсингборг» сыграет с «Варнамо» в перенесённом матче 8-го тура Первой лиги Швеции. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.414.17
Мелбет 2.33 3.17 3.26

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Хельсингборг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победа «Варнамо» представлена коэффициентом 4.15.

Форма команд

«Хельсингборг» занимает 7-ю строчку в чемпионате с 18 набранными баллами. На счету команды пять побед, три ничьи и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 13 мячей и пропустил 6 голов. В последних матчах «Хельсингборг» показывает очень убедительные результаты — 3 победы за 3 тура и 0 пропущенных мячей.

«Варнамо» расположился на 4-й строчке с 20 очками в активе, проведя на 1 матч больше «Хельсингборга». На счету клуба шесть побед, две ничьи и три поражения. Команда забила 10 мячей и пропустила 6 голов. После уверенного старта сезона «Варнамо» стал чаще терять очки, набрав лишь 4 балла в последних 4 турах.

Информация для ставок

  • «Варнамо» забил и пропустил по три мяча в последних пяти матчах
  • «Хельсингборг» выиграл пять матчей кряду, включая товарищеские игры
  • «Варнамо» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Варнамо» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на то, что первый мяч забьет «Варнамо», по коэффициенту 2.55.

Напомним, игрок «Хельсингборга», ранее выступавший за «Краснодар», недавно объявил о завершении своей карьеры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.62 1.71 2.18
Мелбет 1.57 2.56
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Все комментарии
xubpwvwp8yk6
xubpwvwp8yk6
вчера в 11:09
«Хельсингборг» одержат победу.
7bthh8ua5tw5
7bthh8ua5tw5
вчера в 11:07
«Хельсингборг» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
Хозяева не проиграют
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