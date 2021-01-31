«Хетафе» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (31.01.2021)

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вчера, 09:44

«Хетафе» принимает «Алавес» на своем стадионе 31 января 2021 года в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет сделали свои прогнозы на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В глазах букмекеров фаворитом выглядит «Хетафе», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.25, победа «Алавеса» идет за 4.60.

Форма команд

«Хетафе» находится на 13-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Команда Хосе Бордаласа играет далеко не в самый зрелищный футбол, но испанца сложно за это винить, ведь зачастую такая игра приносит очки. Свой последний матч клуб разгромно проиграл, уступив «Атлетику Бильбао» со счетом 1:5. Тем не менее, для «Хетафе» это не катастрофа.

«Алавес» ужасен в нынешнем сезоне и находится на 18-й строчке в таблице, у клуба 18 очков. По игре «Алавеса» нельзя сказать, что эта команда хочет оставаться в Примере. В этом сезоне «глориосо» может спасти только чудо.

Информация для ставок

«Алавес» плох в атаке, у команды всего 18 забитых мячей

«Хетафе» выиграл в двух из последних пяти матчей

«Алавес» проиграл четыре из последних пяти встреч

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме меньше 0,5 с коэффициентом 2.35.

Дело в том, что это далеко не самые забивающие команды в чемпионате, рассчитывать на обилие забитых мячей точно не стоит. Оба клуба находятся не в тех кондициях, чтобы показывать результативные игры.

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