«Хетафе» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (31.01.2021)

«Хетафе» принимает «Алавес» на своем стадионе 31 января 2021 года в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет сделали свои прогнозы на грядущий поединок.
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0 : 0
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
В глазах букмекеров фаворитом выглядит «Хетафе», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.25, победа «Алавеса» идет за 4.60.
Форма команд
«Хетафе» находится на 13-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Команда Хосе Бордаласа играет далеко не в самый зрелищный футбол, но испанца сложно за это винить, ведь зачастую такая игра приносит очки. Свой последний матч клуб разгромно проиграл, уступив «Атлетику Бильбао» со счетом 1:5. Тем не менее, для «Хетафе» это не катастрофа.
«Алавес» ужасен в нынешнем сезоне и находится на 18-й строчке в таблице, у клуба 18 очков. По игре «Алавеса» нельзя сказать, что эта команда хочет оставаться в Примере. В этом сезоне «глориосо» может спасти только чудо.
Информация для ставок
- «Алавес» плох в атаке, у команды всего 18 забитых мячей
- «Хетафе» выиграл в двух из последних пяти матчей
- «Алавес» проиграл четыре из последних пяти встреч
Прогноз
Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме меньше 0,5 с коэффициентом 2.35.
Дело в том, что это далеко не самые забивающие команды в чемпионате, рассчитывать на обилие забитых мячей точно не стоит. Оба клуба находятся не в тех кондициях, чтобы показывать результативные игры.
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