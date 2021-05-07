«Хетафе» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021)

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вчера, 22:20

«Хетафе» примет «Эйбар» в матче, который состоится 9 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Эйбара» по 3.65.

Форма команд

«Хетафе» набрал 34 пункта и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь побед, десять ничьих и 16 поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 40 мячей. В последних играх «Хетафе» не показывает футбол хорошего уровня, клуб очень часто теряет очки, иногда делая это на ровном месте. В матче против «Эйбара» клубу нужна победа, чтобы оторваться от зоны вылета и сохранить место в Примере.

«Эйбар» находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла пять поединков, 11 раз играла вничью и проигрывала в 18 матчах. У клуба 26 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних играх «Эйбар» ужасен, но в одном из матчей команда смогла прервать серию из поражений.

Информация для ставок

● «Эйбар» проиграл в четырех матчах из последних пяти

● «Хетафе» выиграл одну игру из последних пяти

● «Эйбар» пропустил 11 мячей в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничью или победу «Хетафе» по 1.28.

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