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«Хетафе» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021)

вчера, 22:20

«Хетафе» примет «Эйбар» в матче, который состоится 9 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.273.79
Лига Ставок 2.23 3.10 3.75
Мелбет 2.28 3.20 3.78
1XBET 2.05 6.80 2.15
BetBoom 2.22 3.16 3.76

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Хетафе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Эйбара» по 3.65.

Форма команд

«Хетафе» набрал 34 пункта и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь побед, десять ничьих и 16 поражений. Клуб забил 26 голов и пропустил 40 мячей. В последних играх «Хетафе» не показывает футбол хорошего уровня, клуб очень часто теряет очки, иногда делая это на ровном месте. В матче против «Эйбара» клубу нужна победа, чтобы оторваться от зоны вылета и сохранить место в Примере.

«Эйбар» находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла пять поединков, 11 раз играла вничью и проигрывала в 18 матчах. У клуба 26 забитых и 46 пропущенных мячей. В последних играх «Эйбар» ужасен, но в одном из матчей команда смогла прервать серию из поражений.

Информация для ставок

● «Эйбар» проиграл в четырех матчах из последних пяти
● «Хетафе» выиграл одну игру из последних пяти
● «Эйбар» пропустил 11 мячей в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничью или победу «Хетафе» по 1.28.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вест Хэм» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.87 2.04 1.49 2.79
Лига Ставок 1.75 2.09 1.44 2.80
Мелбет 1.44 2.70
1XBET 1.79 2.01 4.24 1.20 1.17 4.44
BetBoom 1.76 2.12 1.47 2.79 1.22 4.52
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:33
Победа хозяев
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