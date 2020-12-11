«Хетафе» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.12.2020)

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вчера, 04:44

В 13-м туре Примеры «Хетафе» принимает «Севилью». Удастся ли гостям восстановиться после непростой игры в Лиге Чемпионов?

Ставки букмекеров

По версии букмекерской конторы Фонбет «Хетафе» не выглядит фаворитом поединка. Коэффициент на их триумф составляет 3,98, ничья представлена котировкой 3,24, а победу «Севильи» можно сыграть за 2,09.

Тотал в этом противостоянии представлен на отметке 2,5 гола. Меньше можно сыграть за 1,53, а больше за 2,68.

Форма команд

«Хетафе» не может победить на протяжении шести туров. В активе команды три ничьи и три проигрыша. Не хватает стабильности, особенно в гостях весьма слабо выглядят результаты. По этому показателю клуб является худшим в Примере. В пяти проведенных встречах, всего лишь три набранных очка и два забитых гола.

«Севилья» сумела квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов со второго места в группе E. В заключительном туре удалось справиться с «Ренном» (3:1). В прошлом туре Примеры команда потерпела обидное поражение от мадридского «Реала» (0:1). Этот проигрыш сместил команду на шестую позицию в чемпионате. Отставание от лидера мадридского «Атлетико» составляет десять очков.

Информация для ставок

«Севилья» выиграла 7 из 10 последних поединков

«Хетафе» проиграл в 4 из 10 последних домашних встреч

В двух последних очных противостояниях команд «Севилья» праздновала победу

Прогноз

«Хетафе», несмотря на не самую приятную для себя серию, на домашней арене будет нацелен прервать неудачный отрезок. «Севилья» после матчей Лиги чемпионов будет не в идеальных физических кондициях.

Мы считаем, что хозяева однозначно способны зацепиться за очки в домашней встрече. Не можем отдать никому предпочтение в этом поединке. Рискнем предположить, что команды сумеют поделить очки в предстоящем матче. Коэффициент на этот исход в БК Фонбет равен 3,24.