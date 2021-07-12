ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Хибернианс» — «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

сегодня, 00:28

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов сыграют «Хибернианс» и «Флора». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 13 июля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.913.292.03
Мелбет 3.50 3.26 1.97
1XBET 3.50 3.26 1.97
BetBoom 3.63 3.17 2.16

Ставки букмекеров

В ответном поединке, как и в первом, букмекеры отдают предпочтение представителю Эстонии. Поставить на победу «Флоры» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью можно за 3.34, а победа «Хибернианс» идет по котировке 3.38.

Также аналитики БК не ожидают высокой результативности от команд. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Флора» оправдала статус фаворита этой пары в первом матче. На домашнем стадионе чемпион Эстонии победил мальтийский «Хибернианс» со счетом 2:0, сделав весомую заявку на проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что прошлый сезон чемпионата Мальты «Хибернианс» завершили на второй строчке, но чемпион страны «Хамрун» отказался от участия в квалификации Лиги чемпионов, чем охотно воспользовались хозяева грядущей встречи.

«Флора» в текущем сезоне чемпионата Эстонии показывает не лучшие результаты. Действующий чемпион страны идет на втором месте, набрав в общей сложности 36 очков. У лидера турнирной таблицы «Левадии» 40 баллов, но «Флора» может настигнуть прямого конкурента за счет двух перенесенных игр.

Информация для ставок

  • «Хибернианс» выиграли 7 последних матчей на своем поле – в чемпионате и Кубке Мальты
  • «Флора» побеждала в 5 из 6 прошлых гостевых поединков – в чемпионате и Кубке Эстонии
  • В 3 из 5 предыдущих поединков «Флоры» фиксировался проход ставки на ТМ(2,5)

Прогноз

У «Флоры» не возникло проблем в первой игре, и вряд ли «Хибернианс» смогут дать достойный отпор фавориту даже на своем поле. Хозяева грядущей встречи заметно уступают оппоненту в классе. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Флоры» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.60.

Также можно рискнуть и поставить на победу «Приштины» в матче с «Ференцварошем» по внушительному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.56 1.74 2.10
Мелбет 1.73 2.16
1XBET 1.73 2.16
BetBoom 2.32 1.60 1.68 2.17
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:48
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100