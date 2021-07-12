«Хибернианс» — «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

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сегодня, 00:28

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов сыграют «Хибернианс» и «Флора». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 13 июля.

Ставки букмекеров

В ответном поединке, как и в первом, букмекеры отдают предпочтение представителю Эстонии. Поставить на победу «Флоры» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью можно за 3.34, а победа «Хибернианс» идет по котировке 3.38.

Также аналитики БК не ожидают высокой результативности от команд. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Флора» оправдала статус фаворита этой пары в первом матче. На домашнем стадионе чемпион Эстонии победил мальтийский «Хибернианс» со счетом 2:0, сделав весомую заявку на проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что прошлый сезон чемпионата Мальты «Хибернианс» завершили на второй строчке, но чемпион страны «Хамрун» отказался от участия в квалификации Лиги чемпионов, чем охотно воспользовались хозяева грядущей встречи.

«Флора» в текущем сезоне чемпионата Эстонии показывает не лучшие результаты. Действующий чемпион страны идет на втором месте, набрав в общей сложности 36 очков. У лидера турнирной таблицы «Левадии» 40 баллов, но «Флора» может настигнуть прямого конкурента за счет двух перенесенных игр.

Информация для ставок

«Хибернианс» выиграли 7 последних матчей на своем поле – в чемпионате и Кубке Мальты

«Флора» побеждала в 5 из 6 прошлых гостевых поединков – в чемпионате и Кубке Эстонии

В 3 из 5 предыдущих поединков «Флоры» фиксировался проход ставки на ТМ(2,5)

Прогноз

У «Флоры» не возникло проблем в первой игре, и вряд ли «Хибернианс» смогут дать достойный отпор фавориту даже на своем поле. Хозяева грядущей встречи заметно уступают оппоненту в классе. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Флоры» с форой (0), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.60.

Также можно рискнуть и поставить на победу «Приштины» в матче с «Ференцварошем» по внушительному коэффициенту.