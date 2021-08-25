ХИК – «Фенербахче». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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вчера, 18:29

В финальном этапе квалификации Лиги Европы «Фенербахче» приедет в гости на ответный матч к ХИК . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая пройдет на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки.

Ставки букмекеров

Букмекеры небольшим фаворитом в этом матче считают «Фенербахче». Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по 2.17. В случае победы ХИК , зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.97 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Фенербахче» в прошлом матче не показал того уровня, которого ждали руководство и болельщики, одержав лишь скромную победу в один мяч. Команда имела большое количество моментов у ворот соперника, но подвела реализация. Теперь коллективу придется сдерживать атакующий потенциал соперника и пытаться выходить в контратаки. Последними матчами «Фенербахче» стали победы над «Антальяспором» (2:0) в чемпионате Турции и над ХИК в первом матче противостояния.

ХИК находится в отличной физической форме, несмотря на поражение в первом матче, надеется компенсировать отставание в домашней встрече. Коллектив уверенно лидирует в чемпионате Финляндии и может полностью сконцентрироваться на ответном матче Лиги Европы. В прошлом туре национального чемпионата ХИК обыграл на выезде «Лахти» (1:0), а ранее уступил минимально на выезде «Фенербахче» (0:1).

Информация для ставок

«Фенербахче» не проигрывает уже 11 матчей во всех турнирах (включая товарищеские встречи)

Пять последних матчей ХИК закончились исходом «обе забьют — нет»

закончились исходом «обе забьют — нет» «Фенербахче» не уходил с поля без забитого мяча в 14 из 15 последних матчей на выезде

Четыре из пяти матчей ХИК закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

ХИК на своем поле постарается сыграть более смело, однако мы предполагаем, что счет (0:0) будет держаться на табло до второго тайма. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.84. Большого количества мячей болельщики вероятнее всего не увидят.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Лиги Европы.