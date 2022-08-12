«Химки» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (14.08.2022)

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сегодня, 09:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Ахмата» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.8.

Форма команд

«Химки» проиграли всего один матч на старте сезона, чем еще более вызывает сомнения отставка Юрана с поста главного тренера, которые приводят к мыслям, что причина не связана с игрой команды. Коллектив набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В прошлом туре «Химки» обыграли на выезде «Торпедо» (3:1), а ранее уступили «Ростову» (0:1).

«Ахмат» показывает средние результаты, однако набирал очки почти во всех матчах на старте чемпионата России. Сейчас команда занимает девятое место с пятью баллами и нуждается в дальнейшем наборе баллов, чтобы бороться за первую половину турнирной таблицы. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а ранее уступил на выезде «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли лишь по два матча из десяти последних во всех турнирах

«Химки» не проигрывают уже 11 матчей подряд на своем стадионе

Шесть из семи последних матче матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Коллективы стараются играть в свой футбол и навязывать его сопернику. Предполагаем, что матч не будет результативным, а исход решит один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.