«Химки» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (04.11.2022)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Химок» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 3 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.77.

Форма команд

«Химки» продолжают свою серию без побед, которая тянется еще с лета и выглядят самой безнадежной командой в РПЛ на данный момент. Подмосковный клуб имеет в своем активе девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Химки» разгромно проиграли московскому «Динамо» (1:6), а неделей ранее уступили с той же разницей мячей и «Спартаку» (0:5).

«Оренбург» набрал 10 очков в пяти последних турах чемпионата и уверенно держится за середину таблицы. Сейчас коллектив занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 22 баллами в активе и старается не опускаться ниже, опережая «Сочи» на один балл. В прошлом туре «Оренбург» крупно обыграл на своем поле «Факел» (4:1), а ранее разошелся миром с ЦСКА на выезде (2:2).

Информация для ставок

«Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл четыре из пяти последних официальных поединков с «Химками»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Оренбург» исторически хорошо играет против «Химок» и в этот раз вряд ли что-то помешает гостям набрать нужные три очка. Сделать ставку на победу «Оренбурга» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.