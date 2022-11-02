«Химки» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (04.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Химок» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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завтра, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 3 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.77.
Форма команд
«Химки» продолжают свою серию без побед, которая тянется еще с лета и выглядят самой безнадежной командой в РПЛ на данный момент. Подмосковный клуб имеет в своем активе девять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «Химки» разгромно проиграли московскому «Динамо» (1:6), а неделей ранее уступили с той же разницей мячей и «Спартаку» (0:5).
«Оренбург» набрал 10 очков в пяти последних турах чемпионата и уверенно держится за середину таблицы. Сейчас коллектив занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 22 баллами в активе и старается не опускаться ниже, опережая «Сочи» на один балл. В прошлом туре «Оренбург» крупно обыграл на своем поле «Факел» (4:1), а ранее разошелся миром с ЦСКА на выезде (2:2).
Информация для ставок
- «Химки» проиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Оренбург» выиграл четыре из пяти последних официальных поединков с «Химками»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Оренбург» исторически хорошо играет против «Химок» и в этот раз вряд ли что-то помешает гостям набрать нужные три очка. Сделать ставку на победу «Оренбурга» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.