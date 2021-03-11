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«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2021)

11 марта 2021, 05:35

«Ростов» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Химками». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.46 2.72
Лига ставок 1.46 2.75

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают небольшое преимущество «Ростову». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.55. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.30. Победа «Химок» оценивается в 2.90.

Форма команд

«Химки» находятся на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 29 очков. В активе у команды 8 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 31 мяч. «Химки» достаточно неплохо выглядят под руководством Игоря Черевченко и продолжают набирать очки.

«Ростов» расположился на седьмом месте в чемпионате. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. У «Ростова» 10 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 22 мяча. В последнее время ростовчане стали часто терять очки и редко одерживать победы.

Информация для ставок

  • «Ростов» не смог победить в четырех из последних пяти матчей в РПЛ
  • «Химки» не проигрывают пять матчей РПЛ кряду
  • У «Ростова» шесть пропущенных голов в последних пяти матчах РПЛ

Прогноз

Рекомендуется поставить на то, что в этом матче будет забито 2-3 мяча, по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту, с коэффициентом 3.10.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Сарагоса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.46 2.72
Лига ставок 1.46 2.75
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shlomo
shlomo
11 марта в 07:06
Ростову будет очень не просто....
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