«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2021)

«Ростов» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет на выезде с «Химками». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают небольшое преимущество «Ростову». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.55. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.30. Победа «Химок» оценивается в 2.90.
Форма команд
«Химки» находятся на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 29 очков. В активе у команды 8 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 31 мяч. «Химки» достаточно неплохо выглядят под руководством Игоря Черевченко и продолжают набирать очки.
«Ростов» расположился на седьмом месте в чемпионате. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. У «Ростова» 10 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 22 мяча. В последнее время ростовчане стали часто терять очки и редко одерживать победы.
Информация для ставок
- «Ростов» не смог победить в четырех из последних пяти матчей в РПЛ
- «Химки» не проигрывают пять матчей РПЛ кряду
- У «Ростова» шесть пропущенных голов в последних пяти матчах РПЛ
Прогноз
Рекомендуется поставить на то, что в этом матче будет забито 2-3 мяча, по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту, с коэффициентом 3.10.
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