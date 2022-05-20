«Химки» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Химок» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75
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2 : 1
завершен
21 мая 2022, 17:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
Подмосковный клуб находится в зоне вылета и от исхода предстоящего поединка зависит судьба клуба на следующий сезон. В активе команды 29 баллов, что позволяет ей занимать 13 место, опережая «Рубин» только по дополнительным показателям. В случае победы над «Спартаком» у коллектива будет хороший шанс остаться в РПЛ еще на один футбольный год. В прошлом туре «Химки» проиграли на выезде «Ростову» (1:2), а ранее уступили «Зениту» (0:1).
«Спартак» доигрывает сезон и готовится к финалу кубка России, который сейчас куда важнее заключительного тура РПЛ. Клуб занимает 10 место с 38 баллами и предстоящая встреча для него мало что решает. Тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку и не подвергнуть своих лидеров травмам перед более важным противостоянием. Два последних поединка «Спартака» завершились ничьей с «Зенитом» (1:1) и победой над «Уралом» (3:1).
Информация для ставок
- «Химки» проиграли всего три матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних выездных матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Спартак» выиграл семь последних матчей у «Химок»
Прогноз
«Химкам» намного больше важен результат, чем «Спартаку». Предполагаем, что хозяева смогут прервать серию поражений от «народной» команды и зацепиться за одно очко. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Фонбет.