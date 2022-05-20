«Химки» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 12:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Химок» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Подмосковный клуб находится в зоне вылета и от исхода предстоящего поединка зависит судьба клуба на следующий сезон. В активе команды 29 баллов, что позволяет ей занимать 13 место, опережая «Рубин» только по дополнительным показателям. В случае победы над «Спартаком» у коллектива будет хороший шанс остаться в РПЛ еще на один футбольный год. В прошлом туре «Химки» проиграли на выезде «Ростову» (1:2), а ранее уступили «Зениту» (0:1).

«Спартак» доигрывает сезон и готовится к финалу кубка России, который сейчас куда важнее заключительного тура РПЛ . Клуб занимает 10 место с 38 баллами и предстоящая встреча для него мало что решает. Тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку и не подвергнуть своих лидеров травмам перед более важным противостоянием. Два последних поединка «Спартака» завершились ничьей с «Зенитом» (1:1) и победой над «Уралом» (3:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли всего три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних выездных матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл семь последних матчей у «Химок»

Прогноз

«Химкам» намного больше важен результат, чем «Спартаку». Предполагаем, что хозяева смогут прервать серию поражений от «народной» команды и зацепиться за одно очко. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Фонбет.