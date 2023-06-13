«Химнасия» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (14.06.2022)

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вчера, 09:55

Ставки букмекеров

«Химнасия» является минимальным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.75. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Химнасия» не очень успешно выступает в нынешнем сезоне и располагается в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 20 место с 22 баллами и уступает сразу двум конкурентам по дополнительным показателям. В домашней встрече с «Уракан», хозяевам очень важно набрать очки, чтобы подняться выше по таблице. В прошлом туре «Химнасия» проиграла на выезде «Унион» (0:2), а ранее поделила очки с «Сармьенто» (0:0).

«Уракан» давно не побеждает в чемпионате и находится на дне турнирной таблицы Суперлиги Аргентины. Сейчас коллектив имеет в своем активе 18 баллов и занимает 26 место, опережая последнюю команду всего на один пункт. Любые набранные очки станут для клуба хорошим результатом, а победа и вовсе поможет ему отыграть несколько позиций. Два последних матча «Уракана» завершились поражениями от «Сентраль Кордоба» (0:2) и «Униона» (0:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Химнасии» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Уракан» выиграл всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не показывают результативный футбол и поэтому будет логично предполагать, что большого количества забитых мячей болельщики не увидят. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5.