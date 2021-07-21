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«Хорсенс» — «Кеге». Прогноз на матч первого дивизиона Дании (23.07.2021)

вчера, 23:44

«Хорсенс» сыграет против «Кеге» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хорсенс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу гостей за 3.45.

Форма команд

«Хорсенс» в нынешнем сезоне прошел через несколько товарищеских игр. Эти поединки были успешными для команды. Клуб выиграл два матча и дважды сыграл вничью. Самый запоминающийся поединок из всех — игра против «Фредерики», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу «Хорсенса». Клуб не только смог полностью перекрыть кислород своему сопернику, но еще и не пропустил, что для команд из чемпионата Дании большая редкость.

«Кеге» провел далеко не самые лучшие игры. Команда один раз выиграла, один раз победила и сыграла вничью. В прошлом сезоне клуб выглядел ужасно, проигрывал всем подряд. На результаты в первом дивизионе прошлого сезона невозможно смотреть без слез, эта команда отвратительно играет как в атаке, так и в защите. «Кеге» крайне редко забивает больше двух мячей, зато пропускает практически каждый матч.

Информация для ставок

  • «Кеге» проиграл восемь матчей из последних десяти
  • «Хорсенс» не проигрывает вот уже четыре игры кряду
  • «Кеге» пропускал в девяти матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только одна команда отметится забитым мячом — по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу «Хорсенса» в первом тайме за 2.65.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арды» в матче квалификации Лиги конференций с «Хапоэлем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.47 1.89 1.96 1.49 2.69
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