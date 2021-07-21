«Хорсенс» — «Кеге». Прогноз на матч первого дивизиона Дании (23.07.2021)

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вчера, 23:44

«Хорсенс» сыграет против «Кеге» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хорсенс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу гостей за 3.45.

Форма команд

«Хорсенс» в нынешнем сезоне прошел через несколько товарищеских игр. Эти поединки были успешными для команды. Клуб выиграл два матча и дважды сыграл вничью. Самый запоминающийся поединок из всех — игра против «Фредерики», которая завершилась со счетом 2:0 в пользу «Хорсенса». Клуб не только смог полностью перекрыть кислород своему сопернику, но еще и не пропустил, что для команд из чемпионата Дании большая редкость.

«Кеге» провел далеко не самые лучшие игры. Команда один раз выиграла, один раз победила и сыграла вничью. В прошлом сезоне клуб выглядел ужасно, проигрывал всем подряд. На результаты в первом дивизионе прошлого сезона невозможно смотреть без слез, эта команда отвратительно играет как в атаке, так и в защите. «Кеге» крайне редко забивает больше двух мячей, зато пропускает практически каждый матч.

Информация для ставок

«Кеге» проиграл восемь матчей из последних десяти

«Хорсенс» не проигрывает вот уже четыре игры кряду

«Кеге» пропускал в девяти матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — только одна команда отметится забитым мячом — по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу «Хорсенса» в первом тайме за 2.65.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арды» в матче квалификации Лиги конференций с «Хапоэлем».