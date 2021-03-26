Хорватия — Кипр: Прогноз на матч квалификации на ЧМ-22 (27.03.2021)

1616706122

сегодня, 00:02

27 марта хорваты попробуют реабилитироваться за свое поражение от словенцев в рамках отбора на ЧМ -2022. Удастся ли киприотам что-то противопоставить своему сопернику?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Parimatch можно отыскать следующие котировки на эту встречу:

Победа Хорватии – 1,18

Ничья – 8,30

Победа Кипра – 19,00

Форма команд

Дела у сборной Хорватии в последних встречах идут далеко не лучшим образом. В рамках Лиги Наций удалось сохранить за собой право выступать в дивизионе А. Серия из поражений «шашечных» насчитывает уже три поединка кряду. В рамках отбора к ЧМ -2022 хорваты уступили словенцам (0:1). Много они владели мячом, но создать реальной опасности у ворот соперника не сумели.

Кипр на старте отбора к ЧМ -2022 принимал словаков. Команда сумела сделать все, чтобы засушить игру. Итоговый счет поединка (0:0). Сборной Кипра сложно рассчитывать на выход на мундиаль, но аутсайдером группы H команда не выглядит.

Информация для ставок

Хорваты выиграли шесть из 10 последних домашних матчей

На протяжении пяти выездных игр Кипр не может победить – 4 поражения и 1 ничья

В двенадцати последних играх хорваты не могут покинуть поле без пропущенных голов

Прогноз

Мы считаем, что хорваты будут нацелены отыграться на Кипре за последние свои неудачи. Предлагаем рассмотреть аккуратную ставку на эту встречу – победа сборной Хорватии с учетом форы в (-1,5) мяча за коэффициент 1,52.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Словакия — Мальта.