«Ибица» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (31.01.2022)

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сегодня, 00:17

31 января 2022 года «Ибица» примет «Сарагосу» на своем поле в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Сарагосы» в 4.00. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ибица» идет на девятой строчке в турнирной таблице Испанской Сегунды. У коллектива 34 балла. Команда выиграла восемь поединков, десять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у коллектива 32 забитых и 26 пропущенных мяча. В последних встречах «Ибица» играет очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Малагой» со счетом 0:5, а также победный матч с «Алькорконом» 6:2 и три очка с «Фуэнлабрадой» 1:2.

«Сарагоса» в этом сезоне Испанской Сегунды идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 пунктов. У коллектива пять побед, 13 ничьих и шесть поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 23 мяча. В последних встречах «Сарагоса» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Вальядолидом» со счетом 0:0, очередной ничейный исход с «Понферрадиной» 0:0 и поражение от «Мирандеса» 2:0.

Информация для ставок

«Сарагоса» не побеждает вот уже пять игр кряду

«Ибица» не проигрывает четыре игры подряд

«Сарагоса» не забивает в пяти играх кряду

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Несмотря на последние выступления «Сарагосы» верится в то, что этот клуб способен забить как минимум один мяч. Этот коллектив может удивить болельщиков в грядущем противостоянии.

