«Индепендьенте» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.85, в то время как победа «Индепендьенте» будет стоить 2.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 2.95.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2 мячей по коэффициенту 1.95 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2 по 1.85).

Форма команд

«Индепендьенте» идет внизу турнирной таблицы и набрал лишь 28 очков, опережая сразу двух соперников на один балл. Команда занимает 23 место и вряд ли рассчитывает попасть в зону плей-офф. В предстоящей игре с легендарным «Бока Хуниорс» хозяева захотят проявить себя даже несмотря на большую разницу между клубами в турнирной таблице. Два последних матча «Индепендьенте» проиграл на выезде «Атлетико» Тукуман (0:1) и минимальной победой с «Сентраль Кордоба» (1:0).

Болельщики могут быть довольны игрой и результатами «Бока Хуниорс», который в последнее время делает минимум ошибок. Это позволило коллективу подняться на восьмое место с 41 баллом и отставанием от четвертого места на три балла. В случае выездной победы, гости смогут существенно продвинуться по таблице. В прошлой игре на своем поле «Бока Хуниорс» обыграл «Ньюэллс Олд Бойз» (2:1), а ранее оказался сильнее «Барракас Сентраль» на выезде (2:1).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Индепендьенте» проиграл только два матча на своем поле из последних десяти

Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Исходя из статистики, команды большинство своих матчей за последнее время сыграли вничью. Предлагаем и в этот раз поставить на то, что клубы поделят очки по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.