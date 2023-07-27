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«Индепендьенте» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

вчера, 22:16
Бока Хуниорс

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.85, в то время как победа «Индепендьенте» будет стоить 2.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.882.862.98

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2 мячей по коэффициенту 1.95 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2 по 1.85).

Форма команд

«Индепендьенте» идет внизу турнирной таблицы и набрал лишь 28 очков, опережая сразу двух соперников на один балл. Команда занимает 23 место и вряд ли рассчитывает попасть в зону плей-офф. В предстоящей игре с легендарным «Бока Хуниорс» хозяева захотят проявить себя даже несмотря на большую разницу между клубами в турнирной таблице. Два последних матча «Индепендьенте» проиграл на выезде «Атлетико» Тукуман (0:1) и минимальной победой с «Сентраль Кордоба» (1:0).

Болельщики могут быть довольны игрой и результатами «Бока Хуниорс», который в последнее время делает минимум ошибок. Это позволило коллективу подняться на восьмое место с 41 баллом и отставанием от четвертого места на три балла. В случае выездной победы, гости смогут существенно продвинуться по таблице. В прошлой игре на своем поле «Бока Хуниорс» обыграл «Ньюэллс Олд Бойз» (2:1), а ранее оказался сильнее «Барракас Сентраль» на выезде (2:1).

Информация для ставок

  • «Бока Хуниорс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Индепендьенте» проиграл только два матча на своем поле из последних десяти
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Исходя из статистики, команды большинство своих матчей за последнее время сыграли вничью. Предлагаем и в этот раз поставить на то, что клубы поделят очки по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.69 2.23 1.40 3.05
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Очень похоже на ничью, жду низовую игру !
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Соперники достойны друг друга на данный момент. Ничья. Х.
Гость
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