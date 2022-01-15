«Хайдарабад» — «Джамшедпур». Прогноз на матч индийской Суперлиги (17.01.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Джамшедпура» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Фонбет. Успех «Хайдарабада» дается по коэффициенту 2.45, а ничья зайдет с коэффициентом 3.32.
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сегодня, 17:00
Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.95, тогда как на тотал меньше 2.5 – 1.83. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Хайдарабад» всего на два очка отстает от своего нынешнего соперника и занимает третью строчку в турнирной таблице. Коллектив в минувших турах был неубедителен, расписав ничью (1:1) с «Ченнайном», а также минимально уступив на выезде «Керале Бластерс» (0:1).
«Джамшедпур» наоборот был хорош и сумел оформить шесть очков в последних двух матчах. Команда провела две домашние встречи и обыграла «Ист Бенгал» (1:0), а также «Ност-Ист Юнайтед» (3:2). После 11 игр команда на один балл отстает от первого места и продолжает борьбу за чемпионство.
Информация для ставок
«Хайдарабад» оформил четыре ничьи в последних шести матчах
У «Джамшедпура» две победы и две ничьи в последних пяти играх
Четыре минувшие очные встречи завершились вничью
Четыре из пяти последних поединков с участием «Джамшедпура» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Игра будет проходить в равном ключе без явного преимущества одной из команд. Мы увидим достаточно опасных моментов, которых должно хватить для обмена голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.