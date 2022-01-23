«Ист Бенгал» — «Хайдарабад». Прогноз на матч индийской Суперлиги (24.01.2022)

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сегодня, 00:02

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом является «Хайдарабад». Поставить на его победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 4.4. Ничью предлагают по коэффициенту 3.84.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.75. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ист Бенгал» спустя практически год одержал первую победу и порадовал своих болельщиков. На выезде был повержен «Гоа» со счетом (2:1). Туром ранее команда также была в гостях и не смогла зацепиться за очки в противостоянии с «Джамшедпуром» (0:1).

«Хайдарабад» провел не самые лучшие поединки в нынешнем году и за три игры сумел заработать всего два зачетных балла. На табло были зафиксированы с «Ченнайном» и «Мохун Баганом» с одинаковым счетом (1:1), а также поражение от «Кералы Бластерс» (0:2).

Информация для ставок

«Ист Бенгал» трижды сыграл вничью в последних пяти домашних матчах

«Хайдарабад» проиграл лишь раз в последних 10 поединках

Две минувшие очные встречи завершились вничью (1:1)

Шесть из семи последних игр с участием «Ист Бенгал» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды будут желать одержать победу. Класс футболистов выше у гостей, но домашний коллектив будет стараться повторить успех минувшего тура и снова взять три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.84.