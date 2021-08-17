«Ингулец» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.08.2021)

1629231793

вчера, 23:23

В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины увидим встречу «Ингульца» и «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество имеет «Динамо». Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 21. Ничью предлагают по коэффициенту 8.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.5. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.65.

Форма команд

«Ингулец» на старте чемпионата имеет очень сложный календарь, сыграв со всеми лидерами прошлого сезона. В первом туре проиграл «Шахтёру» (1:2), далее встретился с «Зарей» и был разгромлен (1:5), а после сразился с «Десной» и уступил (0:2). Осталось провести игру с чемпионом страны и в дальнейшем набирать очки в таблицу станет гораздо легче.

«Динамо» продолжает чередовать топовые товарищеские поединки с играми чемпионата. На минувших выходных киевляне отправились в Милан, где имели возможность сыграть с «Интером», которому в итоге без шансов проиграли (0:3). В чемпионате дела идут хорошо, команда взяла максимальное количество очков, обыграв «Верес» (4:0), «Зарю» (2:0) и «Минай» (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет четыре матча

В последних семи поединках с участием «Динамо» было забито минимум два гола

«Ингулец» забивает в шести из семи последних игр

Последняя очная встреча завершилась победой «Динамо» (5:0)

Прогноз

«Динамо» — безоговорочный фаворит поединка, команда постарается без проблем одолеть своего соперника. Учтем также перенос игры на киевский стадион и предложим сделать ставку на ИТБ 2.5 «Динамо» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Сморгони» в матче с «Рухом».