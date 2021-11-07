«Ингулец» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

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0 : 1
завершен
07 ноября 2021, 15:00
воскресенье
В 14-м туре УПЛ мы увидим противостояние «Ингульца» и «Днепра-1». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
Ставки букмекеров
С определением явного фаворита в этом поединке у букмекеров проблем не возникло, поэтому коэффициент на победу «Днепра-1» составляет 1.7. Загрузить на победу «Ингульца» можно по коэффициенту 5 в букмекерской конторе Мелбет, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.9.
Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.92 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Ингулец» не может победить уже длительное время, такие результаты привели команду в зону вылета на 13-е место. В прошедших турах коллектив сражался с «Ворсклой» (0:3) и «Металлистом 1925» (0:4), а также расписал нулевую домашнюю ничью с ровенским «Вересом».
«Днепр-1» продолжает бороться за еврокубковые места и на данный момент расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Подопечные Игоря Йовичевича одержали победу в последнем туре, без проблем разгромив дома «Минай» (4:0), но туром ранее побывали в Киеве, где всухую уступили «Динамо» (0:2).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет восемь матчей
- «Днепр-1» одержал победу в семи из десяти крайних игр
- Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
- «Ингулец» не может забить в трех матчах кряду
Прогноз
«Днепр-1» команда более квалифицированная и на фоне кризисного «Ингульца» должна выглядеть более предпочтительно. Скорее всего, днепряне создадут больше голевых моментов, забьют необходимое количество голов и увезут домой три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Днепра-1 по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет.