«Ингулец» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 10:31

В 14-м туре УПЛ мы увидим противостояние «Ингульца» и «Днепра-1». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

С определением явного фаворита в этом поединке у букмекеров проблем не возникло, поэтому коэффициент на победу «Днепра-1» составляет 1.7. Загрузить на победу «Ингульца» можно по коэффициенту 5 в букмекерской конторе Мелбет, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.9.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.92 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ингулец» не может победить уже длительное время, такие результаты привели команду в зону вылета на 13-е место. В прошедших турах коллектив сражался с «Ворсклой» (0:3) и «Металлистом 1925» (0:4), а также расписал нулевую домашнюю ничью с ровенским «Вересом».

«Днепр-1» продолжает бороться за еврокубковые места и на данный момент расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Подопечные Игоря Йовичевича одержали победу в последнем туре, без проблем разгромив дома «Минай» (4:0), но туром ранее побывали в Киеве, где всухую уступили «Динамо» (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет восемь матчей

«Днепр-1» одержал победу в семи из десяти крайних игр

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Ингулец» не может забить в трех матчах кряду

Прогноз

«Днепр-1» команда более квалифицированная и на фоне кризисного «Ингульца» должна выглядеть более предпочтительно. Скорее всего, днепряне создадут больше голевых моментов, забьют необходимое количество голов и увезут домой три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Днепра-1 по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет.