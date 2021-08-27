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«Ингулец» — «Мариуполь». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (28.08.2021)

вчера, 21:55

В шестом туре чемпионата Украины нас ждет игра «Ингульца» и «Мариуполя». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на встречу, которая состоится 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.542.69
Фонбет 2.45 3.60 2.70
Мелбет 2.48 3.60 2.70
1XBET 2.55 3.44 2.70
BetBoom 2.53 3.35 2.68

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает абсолютно одинаковые коэффициенты на обе команды. Взять как победу «Ингульца» так и победу «Мариуполя» можно по коэффициенту 2.6. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.11. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Ингулец» на старте сезона имел нереально сложный календарь и встретился со всеми призерами минувшего чемпионата. Очки удалось взять лишь с «Динамо», расписав ничью (1:1). Далее последовала игра с футбольным клубом «Львов», который был обыгран со счетом (2:1). Эти четыре очка еще не позволили коллективу покинуть зону вылета, но придали футболистам уверенность в своих силах.

«Мариуполь» лихорадит в первых турах, команда после пяти матчей замыкает турнирную таблицу без единой победы. В минувших турах коллективу удалось забить немалое количество голов, но зачетных балов в таблицу добавить не получилось. Сначала было поражение от «Черноморца» (2:3), а затем последовала битва с «Зарей» и проигрыш (3:4).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Мариуполя» насчитывает пять поединков
  • Последние четыре встречи с участием «Мариуполя» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • «Ингулец» забивает в восьми из девяти последних играх
  • В крайних шести матчах с участием «Ингульца» было забито минимум два гола

Прогноз

В этой встрече нас ждет противостояние абсолютно равных по классу и уровню игры команд. Очень сложно предположить кто окажется сильнее и завоюет три очка, вполне возможно, что игра завершится без определения победителя. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.5.

Ранее букмекеры дали прогноз на другой матч чемпионата Украины.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.68 1.73 2.11
Мелбет 2.18 1.69
1XBET 2.18 1.68
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Возможна ничья
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