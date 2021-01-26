«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Кубка Италии (26.01.2021)

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26 января 2021, 16:41

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертьфинал Кубка Италии — «Интер» встретится с «Миланом». Поединок состоится 26 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают номинальных хозяев. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.12. Поставить на «Милан» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Милан» и «Интер» ведут упорную борьбу за чемпионство в Италии, как в прежние времена. Дополнительным бонусом к этому противостоянию станет их встреча в Кубке Италии. Можно с уверенностью утверждать, что «Интер» подходит к этому матчу в лучшем настроении, чем их соседи. Команда сократила разрыв в чемпионате, победив «Ювентус» (2:0) и сыграв вничью с «Удинезе» (0:0).

В свою очередь «Милан» неожиданно крупно уступил «Аталанте» (0:3). Однако команда продолжает лидировать в серии А, что придает им уверенности. До этого были нелегкие победы над «Кальяри» (2:0) и «Торино» с тем же счетом.

Информация для ставок

«Интер» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах

«Милан» не проигрывает больше десяти матчей на выезде

Команды за последнее время дважды обменивались победами в чемпионате

«Интер» одержал победу в шести матчах подряд в Серии А

Прогноз

Команды равно идут в чемпионате, и очень вероятно, что результат матча четвертьфинала Кубка Италии может решить один эпизод. Ожидается равная борьба с большим количеством забитых мячей.

Предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью в основное время с коэффициентом 3.75.

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