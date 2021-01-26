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«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Кубка Италии (26.01.2021)

26 января 2021, 16:41

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертьфинал Кубка Италии — «Интер» встретится с «Миланом». Поединок состоится 26 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Италия. Кубок 2020/2021
Интер
Милан
2 : 1
завершен
26 января 2021, 22:45
вторник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.813.63
Fonbet Live! 2.40 1.75 16.00
Мелбет 1.81 4.10 4.23
Лига ставок 1.81 3.85 4.30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают номинальных хозяев. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.12. Поставить на «Милан» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Милан» и «Интер» ведут упорную борьбу за чемпионство в Италии, как в прежние времена. Дополнительным бонусом к этому противостоянию станет их встреча в Кубке Италии. Можно с уверенностью утверждать, что «Интер» подходит к этому матчу в лучшем настроении, чем их соседи. Команда сократила разрыв в чемпионате, победив «Ювентус» (2:0) и сыграв вничью с «Удинезе» (0:0).

В свою очередь «Милан» неожиданно крупно уступил «Аталанте» (0:3). Однако команда продолжает лидировать в серии А, что придает им уверенности. До этого были нелегкие победы над «Кальяри» (2:0) и «Торино» с тем же счетом.

Информация для ставок

  • «Интер» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах
  • «Милан» не проигрывает больше десяти матчей на выезде
  • Команды за последнее время дважды обменивались победами в чемпионате
  • «Интер» одержал победу в шести матчах подряд в Серии А

Прогноз

Команды равно идут в чемпионате, и очень вероятно, что результат матча четвертьфинала Кубка Италии может решить один эпизод. Ожидается равная борьба с большим количеством забитых мячей.

Предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью в основное время с коэффициентом 3.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Айнтрахт» Брауншвейг — «Хайденхайм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.813.63
Fonbet Live! 2.40 1.75 16.00
Мелбет 1.81 4.10 4.23
Лига ставок 1.81 3.85 4.30
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shlomo
shlomo
26 января в 16:46
Думаю, что в связи с ротацией состава может быть ничья в основное время...
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