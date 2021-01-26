«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Кубка Италии (26.01.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертьфинал Кубка Италии — «Интер» встретится с «Миланом». Поединок состоится 26 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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2 : 1
завершен
26 января 2021, 22:45
вторник
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают номинальных хозяев. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.12. Поставить на «Милан» можно за 3.35, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.
Форма команд
«Милан» и «Интер» ведут упорную борьбу за чемпионство в Италии, как в прежние времена. Дополнительным бонусом к этому противостоянию станет их встреча в Кубке Италии. Можно с уверенностью утверждать, что «Интер» подходит к этому матчу в лучшем настроении, чем их соседи. Команда сократила разрыв в чемпионате, победив «Ювентус» (2:0) и сыграв вничью с «Удинезе» (0:0).
В свою очередь «Милан» неожиданно крупно уступил «Аталанте» (0:3). Однако команда продолжает лидировать в серии А, что придает им уверенности. До этого были нелегкие победы над «Кальяри» (2:0) и «Торино» с тем же счетом.
Информация для ставок
- «Интер» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Милан» не проигрывает больше десяти матчей на выезде
- Команды за последнее время дважды обменивались победами в чемпионате
- «Интер» одержал победу в шести матчах подряд в Серии А
Прогноз
Команды равно идут в чемпионате, и очень вероятно, что результат матча четвертьфинала Кубка Италии может решить один эпизод. Ожидается равная борьба с большим количеством забитых мячей.
Предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью в основное время с коэффициентом 3.75.
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