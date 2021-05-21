«Интер» — «Удинезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (23.05.2021)

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сегодня, 05:05

В 38-м туре Серии А «Интер» примет на своем поле «Удинезе». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход котируется в 5.58. Победа «Удинезе» представлена коэффициентом 7.3.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.52, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.45. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.61.

Форма команд

«Интер» доигрывает чемпионат в статусе чемпиона Италии. После уверенной победы над «Ромой» (3:1) команда потерпела неудачу с «Ювентусом», проиграв 2:3. Команда Антонио Конте должна быть настроена завершить сезон на победной ноте.

«Удинезе», находясь на 12-м месте турнирной таблицы, крайне редко набирает очки и мало забивает, В прошлом туре команда проиграла «Сампдории» (0:1), а до этого крупно уступила «Наполи» (1:5).

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Интера» насчитывает восемь матчей

Игра первого круга между командами закончилась ничьей (0:0)

В шести последних очных поединках команд был зафиксирован результат «обе забьют — нет»

«Удинезе» забивает на выезде семь матчей подряд

Прогноз

Команды уже не решают турнирных задач в этом сезоне, а поэтому вполне можно ожидать открытую игру на встречных курсах. «Интер» сильнее, а потому должен забить больше и победить. Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.95.