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«Интер» — «Удинезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (23.05.2021)

сегодня, 05:05

В 38-м туре Серии А «Интер» примет на своем поле «Удинезе». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Италия. Серия А 2020/2021
Интер
Удинезе
- : -
23 мая 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.557.88
Лига Ставок 1.39 5.80 6.80
Мелбет 1.41 5.80 7.30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход котируется в 5.58. Победа «Удинезе» представлена коэффициентом 7.3.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.52, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.45. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.61.

Форма команд

«Интер» доигрывает чемпионат в статусе чемпиона Италии. После уверенной победы над «Ромой» (3:1) команда потерпела неудачу с «Ювентусом», проиграв 2:3. Команда Антонио Конте должна быть настроена завершить сезон на победной ноте.

«Удинезе», находясь на 12-м месте турнирной таблицы, крайне редко набирает очки и мало забивает, В прошлом туре команда проиграла «Сампдории» (0:1), а до этого крупно уступила «Наполи» (1:5).

Информация для ставок

  • Победная домашняя серия «Интера» насчитывает восемь матчей
  • Игра первого круга между командами закончилась ничьей (0:0)
  • В шести последних очных поединках команд был зафиксирован результат «обе забьют — нет»
  • «Удинезе» забивает на выезде семь матчей подряд

Прогноз

Команды уже не решают турнирных задач в этом сезоне, а поэтому вполне можно ожидать открытую игру на встречных курсах. «Интер» сильнее, а потому должен забить больше и победить. Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49
Лига Ставок 2.65 1.46
Мелбет 3.32 1.31
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