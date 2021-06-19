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«Интернасьонал» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (20.06.2021)

вчера, 16:42

«Интернасьонал» сыграет против «Сеары» в рамках очередного тура бразильской Серии А.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Интернасьонал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70, а на победу гостей по 4.70.

Форма команд

«Интернасьонал» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок, столько же раз сыграла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе четыре забитых и восемь пропущенных мячей. В последних матчах команда не выглядит как клуб, который способен отобрать очки у любого соперника.

«Сеара» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре балла. У «Сеары» одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил пять голов и пропустил семь мячей. Несмотря на практически одинаковую статистику «Сеары» и «Интернасьонала», это два разных клуба по игре. «Сеара» выглядит куда слабее, эта команда не может похвастаться своими качествами в атаке и защите.

Информация для ставок

● «Сеара» не побеждает пять игр кряду во всех турнирах
● «Интернасьонал» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
● «Сеара» пропустила девять голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.00.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.58 1.77 2.12
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Сеара (Форталеза)
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