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«Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (09.05.2021)

вчера, 13:09

«Ислочь» и «Динамо» проведут очную встречу в восьмом туре чемпионата Беларуси. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.564.041.59
Лига Ставок 6.40 4.10 1.52
Мелбет 5.86 4.26 1.60
1XBET 2.30 4.10 2.30

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу «Динамо» в предстоящем поединке. Заключить пари на гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.46, победа «Ислочи» идет за 6.60, а ничья находится на отметке 3.82.

Что касается результативности матча, то здесь у букмекера нет определенности. Ставки ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.94, ТБ(2,5) – 1.88.

Форма команд

Новый сезон чемпионата Беларуси «Ислочь» начала достаточно неплохо. В семи проведенных турах команда одержала четыре победы, что суммарно принесло ей 12 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице.

В последнем матче Высшей лиги «Ислочь» разобралась в гостях с «Неманом» (2:1), а перед этим команда потерпела третье поражение в чемпионате, уступив дома БАТЭ (1:4).

На счету «Динамо» 14 очков и четвертое место в общем зачете чемпионата Беларуси. Коллектив из Минска отлично провел две последних игры в лиге, набрав шесть из шести возможных очков. Столичной команде удалось победить в гостях «Минск» и дома «Энергетик-БГУ» (0:2).

Единственное поражение в лиге «Динамо» потерпело в домашней игре против «Гомеля» (1:2).

Информация для ставок

• «Ислочь» не проигрывала «Динамо» в двух последних домашних матчах – одна ничья и одна победа
• В 2 из 3 прошлых матчей «Динамо» сыграли ставки на ТБ(2,5) и ОБЗ
• В 4 из 5 последних встреч команд на поле «Ислочи» случался обмен голами

Прогноз

Странно видеть «Динамо» Минск столь очевидным фаворитом в этой встрече. «Ислочь» отлично проявила себя в игре с «Шахтером» в Кубке, и теперь попытается развить этот успех в чемпионате. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.84 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.42 1.93 1.89 1.51 2.56
Лига Ставок 2.44 1.52 1.76 2.00
Мелбет 1.80 2.13
1XBET 2.81 1.39 4.89 1.19 1.51 2.42
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Динамо» Минск
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