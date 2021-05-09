«Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (09.05.2021)

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вчера, 13:09

«Ислочь» и «Динамо» проведут очную встречу в восьмом туре чемпионата Беларуси. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу «Динамо» в предстоящем поединке. Заключить пари на гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.46, победа «Ислочи» идет за 6.60, а ничья находится на отметке 3.82.

Что касается результативности матча, то здесь у букмекера нет определенности. Ставки ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.94, ТБ (2,5) – 1.88.

Форма команд

Новый сезон чемпионата Беларуси «Ислочь» начала достаточно неплохо. В семи проведенных турах команда одержала четыре победы, что суммарно принесло ей 12 очков и текущее седьмое место в турнирной таблице.

В последнем матче Высшей лиги «Ислочь» разобралась в гостях с «Неманом» (2:1), а перед этим команда потерпела третье поражение в чемпионате, уступив дома БАТЭ (1:4).

На счету «Динамо» 14 очков и четвертое место в общем зачете чемпионата Беларуси. Коллектив из Минска отлично провел две последних игры в лиге, набрав шесть из шести возможных очков. Столичной команде удалось победить в гостях «Минск» и дома «Энергетик-БГУ» (0:2).

Единственное поражение в лиге «Динамо» потерпело в домашней игре против «Гомеля» (1:2).

Информация для ставок

• «Ислочь» не проигрывала «Динамо» в двух последних домашних матчах – одна ничья и одна победа

• В 2 из 3 прошлых матчей «Динамо» сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

• В 4 из 5 последних встреч команд на поле «Ислочи» случался обмен голами

Прогноз

Странно видеть «Динамо» Минск столь очевидным фаворитом в этой встрече. «Ислочь» отлично проявила себя в игре с «Шахтером» в Кубке, и теперь попытается развить этот успех в чемпионате. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.84 в БК Фонбет.