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«Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (13.06.2021)

вчера, 16:27

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Динамо» Брест. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.00 3.20 2.41
Мелбет 2.87 3.12 2.29
1XBET 2.91 3.17 2.24
BetBoom 3.00 3.00 2.40

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не определяют очевидного фаворита. Поставить на победу «Ислочи» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.81, ничья котируется в 3.19, а победа «Динамо» идет за 2.35.

Согласно выставленной линии, команды сыграют в осторожной манере. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Ислочь» смогла одержать четыре победы в 11 турах чемпионата Беларуси. Набрав 13 очков, команда расположилась на одиннадцатом месте в общем зачете.

Последние игры в Высшей лиге «Ислочь» провела неудачно. В четырех прошлых турах команда уступила минскому «Динамо» (1:3), «Витебску» (0:1) и «Слуцку» (1:2), набрав очки только в ничейной встрече против «Торпедо» (3:3).

«Динамо» неплохо начало чемпионат, но в последних турах не смогло себя проявить. Коллектив из Бреста потерпел два поражения кряду, проиграв «Минску» и «Энергетику» с минимальным счетом (0:1).

До этого «Динамо» одержало четыре победы. 17 набранных очков располагают команду на седьмой позиции в общем зачете.

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых матчей «Ислочи» и «Динамо» выиграла ставка ТМ(2,5)
  • «Динамо» пропустило только 5 голов в 11 матчах чемпионата
  • «Ислочь» проиграла 4 последних матча чемпионата на своем поле

Прогноз

Обе команды столкнулись с небольшим кризисом, из которого, они попробуют выбраться по итогу предстоящей игры. «Динамо» очень надежно действует в защите, а «Ислочь» пассивно провела в атаке три прошлых матча. Исходя из этого, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу БАТЭ с форой (-1) по коэффициенту 1.66 в матче с «Неманом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.49 1.78 1.97 1.43 2.70
Мелбет 1.78 2.05
1XBET 1.86 1.95
BetBoom 2.45 1.48 1.69 2.04
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:11
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Динамо (Брест)
shlomo
shlomo
вчера в 18:44
Возможен ничейный результат
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