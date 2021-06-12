«Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (13.06.2021)

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вчера, 16:27

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Ислочь» примет «Динамо» Брест. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 июня.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не определяют очевидного фаворита. Поставить на победу «Ислочи» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.81, ничья котируется в 3.19, а победа «Динамо» идет за 2.35.

Согласно выставленной линии, команды сыграют в осторожной манере. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

«Ислочь» смогла одержать четыре победы в 11 турах чемпионата Беларуси. Набрав 13 очков, команда расположилась на одиннадцатом месте в общем зачете.

Последние игры в Высшей лиге «Ислочь» провела неудачно. В четырех прошлых турах команда уступила минскому «Динамо» (1:3), «Витебску» (0:1) и «Слуцку» (1:2), набрав очки только в ничейной встрече против «Торпедо» (3:3).

«Динамо» неплохо начало чемпионат, но в последних турах не смогло себя проявить. Коллектив из Бреста потерпел два поражения кряду, проиграв «Минску» и «Энергетику» с минимальным счетом (0:1).

До этого «Динамо» одержало четыре победы. 17 набранных очков располагают команду на седьмой позиции в общем зачете.

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых матчей «Ислочи» и «Динамо» выиграла ставка ТМ(2,5)

«Динамо» пропустило только 5 голов в 11 матчах чемпионата

«Ислочь» проиграла 4 последних матча чемпионата на своем поле

Прогноз

Обе команды столкнулись с небольшим кризисом, из которого, они попробуют выбраться по итогу предстоящей игры. «Динамо» очень надежно действует в защите, а «Ислочь» пассивно провела в атаке три прошлых матча. Исходя из этого, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.